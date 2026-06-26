Más de 350 estudiantes de 21 regiones del país se reunirán en Lima para defender el derecho a una educación de calidad sin fronteras

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Con el propósito de fortalecer el liderazgo estudiantil y promover el derecho a una educación inclusiva para todas y todos, Fe y Alegría del Perú realizará el XV Congreso Nacional de Estudiantes: "Por una educación de calidad sin fronteras", los días 27 y 28 de junio, en la ciudad de Lima.

El encuentro reunirá a 350 estudiantes líderes de 65 instituciones educativas de Educación Básica Regular, provenientes de 21 regiones del país, quienes participarán en un espacio nacional de diálogo, reflexión y construcción de propuestas orientadas a garantizar que ninguna persona quede excluida de su derecho a la educación.

Para Fe y Alegría, la educación es un derecho humano fundamental y una condición indispensable para construir una sociedad más justa, democrática e inclusiva. Sin embargo, miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas continúan enfrentando barreras que limitan su acceso, permanencia y aprendizaje en el sistema educativo debido a factores como la pobreza, la discriminación, la discapacidad, las brechas territoriales y digitales, la violencia o las desigualdades sociales.

En este contexto, el Congreso busca que las y los estudiantes analicen estas realidades desde sus propios territorios, compartan experiencias y elaboren propuestas que contribuyan a garantizar una educación de calidad para todas las personas a lo largo de la vida.

Durante las dos jornadas se desarrollarán tres mesas de trabajo sobre temas prioritarios para el país:

Por un continuo educativo que no deja a nadie atrás , orientada a identificar las barreras que enfrentan las poblaciones más vulnerables para acceder y permanecer en el sistema educativo.

, orientada a identificar las barreras que enfrentan las poblaciones más vulnerables para acceder y permanecer en el sistema educativo. Experiencias educativas alternativas desde la educación popular , dedicada a reflexionar sobre prácticas educativas inclusivas y aprendizajes significativos que responden a diversas realidades.

, dedicada a reflexionar sobre prácticas educativas inclusivas y aprendizajes significativos que responden a diversas realidades. Participación y garantía del derecho a la educación, espacio donde las y los estudiantes debatirán el papel del liderazgo estudiantil y formularán recomendaciones para fortalecer el ejercicio efectivo de este derecho.

El Congreso es el resultado de un proceso iniciado en mayo con un precongreso desarrollado en cada institución educativa y continuará, después del encuentro nacional, con la socialización de un Manifiesto Estudiantil, documento que recogerá las principales propuestas elaboradas por las y los participantes y que será difundido en las comunidades educativas para promover acciones concretas en favor de una educación inclusiva y transformadora.

Con esta iniciativa, Fe y Alegría reafirma su compromiso con la formación de estudiantes protagonistas de los cambios que el país necesita, convencidos de que construir una educación de calidad sin fronteras requiere escuchar sus voces y reconocerlas como agentes de transformación social.