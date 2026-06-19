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PAMER destaca a nivel nacional con estudiantes clasificados en prestigiosas competencias académicas organizadas por la UNI

Alumnos de las sedes Paracas, Arequipa y Piura destacaron entre más de 5,000 escolares de todo el país, reafirmando excelencia académica que PAMER impulsa desde hace más de cuatro décadas.

Con 41 años de experiencia, PAMER se afianza como líder en preparación universitaria. Fuente: envato.
Con 41 años de experiencia, PAMER se afianza como líder en preparación universitaria. Fuente: envato.
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La excelencia académica volvió a hacerse presente en las aulas de PAMER. Estudiantes de diversas sedes de la institución lograron sobresalientes resultados en importantes competencias nacionales organizadas por reconocidas universidades del país, posicionándose entre los mejores participantes frente a miles de escolares de distintas regiones del Perú.

Uno de los logros más destacados fue la clasificación a la segunda fase de las Olimpiadas de Matemática de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), considerada una de las competencias escolares de mayor exigencia académica y prestigio a nivel nacional. En esta exigente evaluación, que congregó a más de 5,000 participantes, lograron clasificar Nick David Hidalgo Cancho, de la sede PAMER Paracas, y Daniel Gianfranco Tintaya Rodríguez, de PAMER Arequipa, demostrando un alto nivel de razonamiento matemático, análisis y capacidad de resolución de problemas.

A este importante resultado se suma la destacada participación de Liam Cherres Herna, estudiante de PAMER Piura, en el Concurso Regional de Física 2026 organizado por la Universidad Nacional de Piura, certamen que reúne a jóvenes con sobresaliente preparación científica y académica.

Estos reconocimientos reflejan el impacto de una metodología educativa enfocada en el desarrollo de competencias de alto rendimiento, fortaleciendo habilidades como el pensamiento lógico, la resolución de problemas complejos y el análisis crítico, capacidades fundamentales para afrontar con éxito los desafíos universitarios y profesionales del futuro.

"Cada clasificación y cada participación destacada representa mucho más que un resultado individual. Es la evidencia del esfuerzo de nuestros estudiantes, del acompañamiento de nuestros docentes y de una propuesta académica diseñada para que nuestros alumnos puedan competir con éxito en escenarios de alta exigencia", señalaron representantes de la institución.

Con más de 41 años de experiencia formando a miles de estudiantes en todo el país, PAMER continúa consolidándose como una de las instituciones educativas líderes en preparación universitaria. Actualmente cuenta con 23 sedes a nivel nacional y atiende a más de 8,000 estudiantes.

Estos logros reafirman el compromiso de PAMER con la excelencia académica y con la formación de jóvenes capaces de destacar en competencias nacionales, ingresar a las principales universidades del país y alcanzar sus metas profesionales.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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