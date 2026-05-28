Observadores internacionales respaldan la transparencia democrática en Lambayeque

Se enfatizan que la confianza en el proceso electoral se refuerza con mecanismos claros y verificables. Fuente: difusión.

Se enfatizan que la confianza en el proceso electoral se refuerza con mecanismos claros y verificables. Fuente: difusión.

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El Jurado Electoral Especial de Lambayeque recibió la visita de observadores internacionales en el marco de las Elecciones Generales 2026, quienes llegaron con el propósito de supervisar el desarrollo del proceso electoral y garantizar que cada voto emitido sea respetado. La presencia de estas misiones constituye un respaldo fundamental a la labor del pleno del jurado y transmite confianza a la ciudadanía, reafirmando que la democracia se defiende con vigilancia constante y cooperación internacional.

Entre los observadores destacados se presentó Alexander Cano Livingston, politólogo colombiano con amplia experiencia en gobernabilidad democrática y procesos de paz, quien ha trabajado en programas de fortalecimiento institucional en América Latina. Cano Livingston señaló que su interés en Lambayeque responde a la necesidad de verificar cómo se aplican los mecanismos de transparencia en regiones con alta participación ciudadana.

También estuvo presente Richard Artur Zweig, académico alemán especializado en derecho electoral comparado y transparencia institucional, con trayectoria en universidades europeas y asesorías en procesos de reforma política. Zweig destacó que Lambayeque es un espacio clave para observar la interacción entre autoridades electorales y ciudadanía, subrayando que la confianza se construye con procedimientos claros y verificables.

La misión se completó con la participación de Christine Cadieux, consultora canadiense en participación ciudadana y sistemas de control electoral, quien ha colaborado en proyectos de inclusión política y observación electoral en distintos países. Cadieux explicó que su llegada a Lambayeque responde al interés de evaluar cómo se garantiza el acceso a la información en zonas urbanas y rurales, especialmente en comunidades quechua hablantes donde se tradujo la información electoral para asegurar inclusión.

Se evalúo el acceso a la información en comunidades rurales. Fuente: difusión.

El presidente del JEE Lambayeque, doctor José Rodríguez Tanta, expresó que la presencia de observadores internacionales es una muestra de confianza en el trabajo realizado: “La transparencia se demuestra con hechos, y la supervisión internacional confirma que nuestro proceso se desarrolla con legalidad y respeto a la voluntad popular”.

El politólogo Robinson Cobeñas Jirón, responsable del programa Voto Informado, resaltó que la observación internacional complementa la labor educativa desplegada en la región: “Los ciudadanos no solo reciben información clara sobre sus candidatos, también cuentan con la garantía de que el proceso es vigilado por organismos internacionales, lo que legitima aún más la democracia”.

La tercera miembro del jurado, señora Cecilia Aldana Primo, enfatizó el valor de la cooperación: “La democracia se fortalece cuando las instituciones locales trabajan de la mano con misiones internacionales. En Lambayeque hemos demostrado que cada voto cuenta y que la transparencia es nuestra prioridad”.

La llegada de observadores internacionales al JEE Lambayeque no solo reforzó la legitimidad del proceso, sino que también envió un mensaje claro a la ciudadanía: la democracia se construye con transparencia, participación y compromiso colectivo.