Chery presenta a Robert Lewandowski como su nuevo embajador global

Esta alianza refleja la visión de Chery de conectar emocionalmente con sus clientes. Fuente: difusión.

Esta alianza refleja la visión de Chery de conectar emocionalmente con sus clientes. Fuente: difusión.

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Chery anunció oficialmente a Robert Lewandowski, una de las máximas figuras del fútbol mundial, como su nuevo embajador global de marca. Esta alianza representa un nuevo paso dentro de la estrategia internacional de la compañía para seguir fortaleciendo su presencia global y conectar con millones de personas a través de valores como la excelencia, la disciplina, la confianza y la cercanía.

Reconocido por su liderazgo dentro y fuera de la cancha, así como por su trayectoria deportiva y perfil familiar, Lewandowski representa atributos que conectan naturalmente con la visión de Chery y con su compromiso de construir relaciones auténticas y duraderas con sus clientes alrededor del mundo.

“El fútbol tiene la capacidad de conectar emocionalmente con millones de personas alrededor del mundo, y Robert Lewandowski representa esa combinación de excelencia, cercanía y disciplina con la que Chery se identifica plenamente. Esta alianza refleja nuestra visión de seguir construyendo vínculos auténticos con nuestros clientes a través de experiencias y valores compartidos”, destaca la marca.

Este anuncio se enmarca dentro de la visión global 'With Chery With Love', iniciativa con la que la compañía busca ir más allá de la movilidad para construir una relación cercana con quienes forman parte del universo Chery.

Actualmente, la marca cuenta con más de 18 millones de usuarios a nivel global, presencia en más de 100 países y regiones, y se ha consolidado como el principal exportador automotriz chino durante más de 22 años consecutivos, reforzando su posicionamiento internacional y su crecimiento sostenido en distintos mercados.

Una alianza con visión global

La incorporación de Robert Lewandowski conecta estratégicamente con el fútbol como un lenguaje universal de pasión, inspiración y cercanía. Con millones de seguidores alrededor del mundo y una enorme relevancia en mercados como el peruano, este deporte representa un territorio natural para que Chery continúe fortaleciendo su conexión con nuevas audiencias.

A nivel global, la marca continúa acelerando su crecimiento mediante una propuesta enfocada en innovación tecnológica, movilidad inteligente y soluciones pensadas para las necesidades reales de las familias modernas.

La incorporación de una figura de talla mundial como Lewandowski fortalece no solo la visibilidad internacional de la marca, sino también una visión centrada en la confianza, la cercanía y las experiencias compartidas.

Una visión global que también conecta con Perú

En línea con este contexto global, Chery Perú viene impulsando iniciativas locales vinculadas al deporte y la comunidad. Un reciente ejemplo fue el Torneo Chery 2026, realizado el pasado 16 de mayo en Lima, una experiencia exclusiva que reunió a propietarios de la marca en una jornada marcada por la camaradería y la pasión por el fútbol.

Durante el encuentro, clientes Chery conformaron sus propios equipos y participaron en una experiencia diseñada para fortalecer la cercanía y generar espacios de conexión alrededor de un territorio tan relevante como el fútbol.

En un país donde este deporte genera identidad y emoción entre millones de personas, Chery continúa apostando por experiencias que permitan acercarse de manera más auténtica a su comunidad local.

Chery, con más de 18 millones de usuarios a nivel global, busca fortalecer la relación con audiencias locales. Fuente: difusión.

Con esta alianza, Chery continúa fortaleciendo una visión global donde la movilidad también significa cercanía, confianza y experiencias compartidas con millones de personas alrededor del mundo.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 18 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 22 años consecutivos.

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en distintas ciudades del país, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica, Juliaca y Tarapoto ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.000 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com