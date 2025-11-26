HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Notas de Prensa

Caja Huancayo marca un nuevo record: s/ 200.2 millones de utilidad a octubre 2025

El desarrollo del talento humano y la modernización tecnológica son claves en este éxito, mejorando la calidad del servicio y la inclusión financiera en todo el país.

La entidad reafirma su posición de liderazgo en el sistema de cajas municipales. Fuente: Difusión.
La entidad reafirma su posición de liderazgo en el sistema de cajas municipales. Fuente: Difusión.

En un año marcado por alta incertidumbre política y un entorno competitivo cada vez más exigente, Caja Huancayo reportó una utilidad histórica de S/ 200.2 millones al cierre de octubre de 2025, cifra que representa el mejor resultado obtenido por la institución en toda su trayectoria.

Este desempeño reafirma la posición de Caja Huancayo como una de las principales entidades del sistema de cajas municipales, destacando su solidez financiera y capacidad de gestión en contextos retadores.

A pesar de un escenario caracterizado por menor dinamismo en el sector microfinanciero, la entidad logró fortalecer su desempeño gracias a un crecimiento sostenible del portafolio de créditos, con especial énfasis en el financiamiento de micro y pequeñas empresas.

Este resultado es producto de la gestión de riesgo crediticio, que permitieron mantener indicadores saludables, preservar la calidad de cartera y reducción de los gastos financieros.  

Asímismo, se basa en las iniciativas de modernización tecnológica, orientadas a mejorar la eficiencia operativa y facilitar la experiencia del cliente y la gestión responsable de los recursos, asegurando un manejo prudente y rentable de los fondos administrados.

Estas cifras, no solo representan un logro financiero, sino también un avance en su misión de promover la inclusión financiera y contribuir al desarrollo económico de miles de emprendedores y familias en todas las regiones donde opera.

“Este resultado demuestra la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros colaboradores. A pesar de las dificultades del entorno, seguimos creciendo con responsabilidad y enfocándonos en brindar soluciones financieras que impulsen el progreso", expresó el presidente del Directorio Jorge Solís Espinoza.

Caja Huancayo demuestra relevancia en el sector. Fuente: Difusión.

Caja Huancayo demuestra relevancia en el sector. Fuente: Difusión.

Con esta cifra histórica, Caja Huancayo cierra el mes de octubre con una proyección positiva hacia el final del 2025 y reafirma su liderazgo en el sistema de cajas municipales del país.

Gestión del Talento Humano, pilar estratégico

Este logro alcanzado es también gracias al papel determinante de la Gestión del Talento Humano en el fortalecimiento del desempeño organizacional.

Caja Huancayo implementó iniciativas estratégicas centradas en el desarrollo, bienestar y compromiso de sus más de 5,900 de colaboradores a nivel nacional.

El enfoque en la formación continua, programas de liderazgo, evaluación por resultados, y un renovado modelo de gestión del desempeño contribuyeron directamente a mejorar la productividad y la calidad del servicio, pilares claves para alcanzar resultados financieros sobresalientes.

Asimismo, se reforzó el clima laboral, promoviendo entornos inclusivos, colaborativos y orientados al cliente.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

LEER MÁS
El 59% de los créditos de Financiera Confianza está en manos de mujeres

El 59% de los créditos de Financiera Confianza está en manos de mujeres

LEER MÁS
PayJoy alcanza un hito en Perú con un millón de financiamientos otorgados

PayJoy alcanza un hito en Perú con un millón de financiamientos otorgados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

LEER MÁS
Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

LEER MÁS
Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

LEER MÁS
Nadia Murad inspira a mujeres líderes peruanas en conversatorio

Nadia Murad inspira a mujeres líderes peruanas en conversatorio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Notas de Prensa

Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

Chery anuncia la próxima llegada de la nueva HIMLA al Perú tras su lanzamiento regional en Chile

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025