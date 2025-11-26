Caja Huancayo marca un nuevo record: s/ 200.2 millones de utilidad a octubre 2025

La entidad reafirma su posición de liderazgo en el sistema de cajas municipales. Fuente: Difusión.

En un año marcado por alta incertidumbre política y un entorno competitivo cada vez más exigente, Caja Huancayo reportó una utilidad histórica de S/ 200.2 millones al cierre de octubre de 2025, cifra que representa el mejor resultado obtenido por la institución en toda su trayectoria.

Este desempeño reafirma la posición de Caja Huancayo como una de las principales entidades del sistema de cajas municipales, destacando su solidez financiera y capacidad de gestión en contextos retadores.

A pesar de un escenario caracterizado por menor dinamismo en el sector microfinanciero, la entidad logró fortalecer su desempeño gracias a un crecimiento sostenible del portafolio de créditos, con especial énfasis en el financiamiento de micro y pequeñas empresas.

Este resultado es producto de la gestión de riesgo crediticio, que permitieron mantener indicadores saludables, preservar la calidad de cartera y reducción de los gastos financieros.

Asímismo, se basa en las iniciativas de modernización tecnológica, orientadas a mejorar la eficiencia operativa y facilitar la experiencia del cliente y la gestión responsable de los recursos, asegurando un manejo prudente y rentable de los fondos administrados.

Estas cifras, no solo representan un logro financiero, sino también un avance en su misión de promover la inclusión financiera y contribuir al desarrollo económico de miles de emprendedores y familias en todas las regiones donde opera.

“Este resultado demuestra la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros colaboradores. A pesar de las dificultades del entorno, seguimos creciendo con responsabilidad y enfocándonos en brindar soluciones financieras que impulsen el progreso", expresó el presidente del Directorio Jorge Solís Espinoza.

Con esta cifra histórica, Caja Huancayo cierra el mes de octubre con una proyección positiva hacia el final del 2025 y reafirma su liderazgo en el sistema de cajas municipales del país.

Gestión del Talento Humano, pilar estratégico

Este logro alcanzado es también gracias al papel determinante de la Gestión del Talento Humano en el fortalecimiento del desempeño organizacional.

Caja Huancayo implementó iniciativas estratégicas centradas en el desarrollo, bienestar y compromiso de sus más de 5,900 de colaboradores a nivel nacional.

El enfoque en la formación continua, programas de liderazgo, evaluación por resultados, y un renovado modelo de gestión del desempeño contribuyeron directamente a mejorar la productividad y la calidad del servicio, pilares claves para alcanzar resultados financieros sobresalientes.

Asimismo, se reforzó el clima laboral, promoviendo entornos inclusivos, colaborativos y orientados al cliente.