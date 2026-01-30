Caja Huancayo registra utilidades por s/ 278 millones consolidando su posición financiera en el 2025

El sólido desempeño financiero se atribuye a la eficiencia operativa y a la labor de sus más de 5,900 colaboradores. Fuente: Difusión.

Caja Huancayo cerró el ejercicio 2025 con utilidades netas de S/ 278 millones, resultado que la posiciona como la entidad líder del sistema de cajas municipales, reflejando un desempeño financiero sólido y sostenido.

El resultado alcanzado permitió a la institución ubicarse en el séptimo lugar del Top 10 del sistema financiero peruano, evidenciando su competitividad frente a entidades de mayor escala.

Este desempeño financiero responde a una gestión enfocada en la eficiencia operativa, mejora de ingresos financieros, reducción de gastos financieros, recursos humanos y gastos en provisiones, reflejo de la labor profesional, y experiencia de sus más de 5,900 colaboradores quienes desempeñan un rol clave en la gestión integral adecuada en cumplimiento de los estándares del mercado y de los entes supervisores.

Esto solo fue posible con iniciativas estratégicas centradas en el desarrollo, bienestar y compromiso de todos sus colaboradores a nivel nacional. El enfoque en la formación continua, programas de liderazgo, evaluación por resultados, y un innovado modelo de gestión del desempeño, contribuyeron directamente en mejorar la productividad y la calidad del servicio, pilares claves para alcanzar resultados financieros sobresalientes.

Caja Huancayo, asimismo desarrolla acciones orientadas al fortalecimiento de los microempresarios, a través del acceso al crédito, programas de educación financiera y acompañamiento técnico, contribuyendo a mejorar la productividad de los negocios y mejorar la calidad de vida de miles de familias microempresarias a nivel nacional.

La entidad continúa alineando su crecimiento a criterios de sostenibilidad financiera y prudencia regulatoria, manteniendo niveles adecuados de solvencia y liquidez, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Con estos resultados, la institución reafirma su capacidad de generación de valor, solidez institucional y compromiso con el desarrollo del sistema financiero nacional.