Nadadores orreguianos clasifican a Panamericanos Lima 2026

Adrian Iwanaga destaca con cuatro medallas de oro en estilo libre y una de plata en 200 metros mariposa, además de dos bronces en postas de relevos. Fuente: difusión.

Adrian Iwanaga destaca con cuatro medallas de oro en estilo libre y una de plata en 200 metros mariposa, además de dos bronces en postas de relevos. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Se bañan de oro. Los nadadores de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) Itaty Gallegos Muñante y Adrian Iwanaga Papi clasificaron a los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. Ambos representarán a Perú en este importante y competitivo certamen deportivo, que se disputará por primera vez en nuestro país, del 20 de julio al 1 de agosto.

Cuatro medallas de oro para Adrián Iwanaga

Los estudiantes de Medicina Humana y Psicología, respectivamente, clasificaron tras una brillante actuación en el campeonato nacional apertura, organizado por la Federación Deportiva Universitaria del Perú (Fedup), en la Villa Deportiva Nacional (Videna).



Adrian Iwanaga Papi ganó cuatro medallas de oro en estilo libre, las pruebas de los 200 metros (2:00:48), 400 metros (4:12:50), 800 metros (8:45:51) y 1500 metros (16:10:00).



Además, consiguió una medalla de plata en los 200 metros mariposa (2:10:41) y dos de bronce en las postas de 4x200 metros libre, con Piero Rázuri, Piero Pinchi y Jefry Clavijo, y de 4x100 metros libre, con Eduardo Saldarriaga, Carlos Rivera y Piero Pinchi.

Itaty Gallegos gana tres de oro

Por su parte, Itaty Gallegos se llevó el oro en la prueba de los 400 metros combinado individual (5:24:24), en los 200 metros combinado individual (2:35:18) y en los 200 metros pecho individual (2:50:14).



Asimismo, obtuvo tres preseas de bronce en la posta 4x100 metros libre, categoría mixta; esta la conformaron también Melanie Berguelson, Piero Pinchi y Eduardo Salgarriaga, en la posta 4x200 metros libre femenina, con Melanie Berguelson, Aixa Clavijo y Andrea Quispe, y en la posta 4x100 metros libre femenina, con el mismo equipo.