Nueva urbanización La Merced marca un hito en el crecimiento ordenado de Laredo

La ceremonia de entrega contó con la presencia del Ministro de Vivienda, el alcalde de Laredo y familias emocionadas. Fuente: difusión.

La ceremonia de entrega contó con la presencia del Ministro de Vivienda, el alcalde de Laredo y familias emocionadas. Fuente: difusión.

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El distrito de Laredo dio un nuevo paso en su desarrollo urbano con el inicio de la entrega de viviendas en “La Merced Urbanización”, un proyecto habitacional a cargo de la empresa Condominio La Merced SAC, subsidiaria de Agroindustrial Laredo. Este proyecto no solo busca facilitar el acceso a una vivienda propia, sino también aportar al crecimiento ordenado, moderno y sostenible de la localidad.

En esta primera etapa, el proyecto inició la entrega de 138 viviendas, consolidándose como una propuesta que integra vivienda, infraestructura urbana y sostenibilidad, en una zona estratégica del distrito para más de 800 viviendas que contempla todas las fases.

La ceremonia reunió al Ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate; al alcalde distrital de Laredo, Sergio Vílchez; al Gerente General de Condominio La Merced SAC, Luis Fernando Piza; así como a representantes de instituciones aliadas, en una jornada marcada por la emoción de las familias propietarias.

Durante la actividad, el ministro Sifuentes destacó el impacto de este tipo de proyectos en el desarrollo de las ciudades. “Este tipo de iniciativas ayudan a cerrar brechas de vivienda y contribuyen al ordenamiento y desarrollo. Demuestra que es posible construir espacios dignos, bien planificados”, señaló.

Laredo inicia la entrega de 138 viviendas en "La Merced Urbanización". Fuente: difusión.

Uno de los principales atributos del proyecto es el carácter innovador de su propuesta urbana, diseñada para ofrecer calidad de vida, integración urbana y sostenibilidad, marcando un hito que incorpora parques temáticos, un gimnasio al aire libre, avenidas y calles amplias, extensas áreas verdes, ciclovías y circuitos peatonales. Además, estará conectado con futuros espacios deportivos y recreativos que se construirán para mejorar el crecimiento planificado de distrito.

La ceremonia también estuvo marcada por el testimonio de las familias propietarias. “Estoy bastante contenta y agradecida, para nuestra familia en su sueño cumplido. Iniciamos una nueva vida aquí en esta urbanización”, expresó emocionado Fanny Bocanegra.

Por su lado, Luis Fernando Piza, gerente general, indicó que La Merced Urbanización fue concebida como un proyecto innovador de vivienda social que apuesta por el crecimiento planificado de Laredo y una mejor calidad de vida para sus vecinos. “Aquí las familias acceden a una vivienda propia en un entorno ordenado y seguro”, señaló.

Con esta propuesta, el proyecto marca un antes y un después en la historia de Laredo, y se posiciona como referente de desarrollo urbano moderno y sostenible en la región.