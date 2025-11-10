Movistar refuerza su lucha contra la venta ilegal de chips en la calle

En Movistar hemos puesto en marcha un plan de acción enfocado en reforzar la seguridad de nuestros clientes a través de una serie de medidas, entre las que destacan:

Operativos y denuncias. Hemos salido de forma recurrente a las calles y realizado denuncias ante las autoridades. Seguiremos con estas acciones con el propósito de identificar la venta de chips callejeros y tomar las acciones legales correspondientes contra quienes realizan esta actividad prohibida.

Más control en el sistema de ventas móviles. Solo se puede activar una línea móvil por persona al mes a través del aplicativo de ventas. Además, estamos implementando un sistema de geolocalización que bloquea activaciones móviles en zonas no autorizadas.

Trabajo con nuestros distribuidores. Les hemos reforzado que cumplir estrictamente las reglas no es opcional y que habrá consecuencias legales y comerciales si no lo hacen. Además, estamos haciendo una revisión integral de puntos de venta, habiendo bloqueado miles de códigos de vendedores que no cumplen con los procesos establecidos

Revisión de planta de clientes móviles. Estamos alertando a nuestros clientes vía SMS para que verifiquen cuantas líneas tienen a su nombre. Asimismo, estamos revisando casos de personas con múltiples líneas a su nombre, dando de baja de manera proactiva a casos que presenten inconsistencias. Hemos dado de baja más de 4 mil líneas móviles en las últimas semanas.

Información clara para nuestros clientes. Hemos lanzado una campaña educativa en todos nuestros canales, explicando cómo contratar de forma segura y por qué es importante hacerlo bien.

Precisamente, actualizamos la campaña de comunicación denominada “No compres en la calle”, con el objetivo de alertar a nuestros clientes sobre los riesgos de adquirir chips de manera ambulatoria.