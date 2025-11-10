HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho
EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Notas de Prensa

Movistar refuerza su lucha contra la venta ilegal de chips en la calle

Movistar implementa un plan de acción para reforzar la seguridad de sus clientes con operativos y denuncias ante la venta de chips ilegales. La compañía busca combatir esta actividad prohibida.

Movistar también educa a sus clientes mediante campañas informativas. Fuente: Difusión.
Movistar también educa a sus clientes mediante campañas informativas. Fuente: Difusión.

En Movistar hemos puesto en marcha un plan de acción enfocado en reforzar la seguridad de nuestros clientes a través de una serie de medidas, entre las que destacan:

  • Operativos y denuncias. Hemos salido de forma recurrente a las calles y realizado denuncias ante las autoridades. Seguiremos con estas acciones con el propósito de identificar la venta de chips callejeros y tomar las acciones legales correspondientes contra quienes realizan esta actividad prohibida.
  • Más control en el sistema de ventas móviles. Solo se puede activar una línea móvil por persona al mes a través del aplicativo de ventas. Además, estamos implementando un sistema de geolocalización que bloquea activaciones móviles en zonas no autorizadas.
  • Trabajo con nuestros distribuidores. Les hemos reforzado que cumplir estrictamente las reglas no es opcional y que habrá consecuencias legales y comerciales si no lo hacen. Además, estamos haciendo una revisión integral de puntos de venta, habiendo bloqueado miles de códigos de vendedores que no cumplen con los procesos establecidos
  • Revisión de planta de clientes móviles. Estamos alertando a nuestros clientes vía SMS para que verifiquen cuantas líneas tienen a su nombre. Asimismo, estamos revisando casos de personas con múltiples líneas a su nombre, dando de baja de manera proactiva a casos que presenten inconsistencias. Hemos dado de baja más de 4 mil líneas móviles en las últimas semanas.
  • Información clara para nuestros clientes. Hemos lanzado una campaña educativa en todos nuestros canales, explicando cómo contratar de forma segura y por qué es importante hacerlo bien.

Precisamente, actualizamos la campaña de comunicación denominada “No compres en la calle”, con el objetivo de alertar a nuestros clientes sobre los riesgos de adquirir chips de manera ambulatoria.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Movistar asegura que compañía no autoriza la venta de chips en la calle

Movistar asegura que compañía no autoriza la venta de chips en la calle

LEER MÁS
Movistar reafirma su compromiso con el cumplimiento de la prohibición de la venta callejera de chips

Movistar reafirma su compromiso con el cumplimiento de la prohibición de la venta callejera de chips

LEER MÁS
Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El poder del running como fuente de inspiración

El poder del running como fuente de inspiración

LEER MÁS
Alianza estratégica para impulsar el modelo de alquiler-venta de autos en la región

Alianza estratégica para impulsar el modelo de alquiler-venta de autos en la región

LEER MÁS
Presentación de la novela "Fascinación" de Diego Molina

Presentación de la novela "Fascinación" de Diego Molina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela vs Haití EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 3 del Mundial sub 17?

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

Notas de Prensa

El poder del running como fuente de inspiración

Alianza estratégica para impulsar el modelo de alquiler-venta de autos en la región

Presentación de la novela "Fascinación" de Diego Molina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Asesora víctima de plagio por Patricia Benavides fue sacada del Mininter: "Es una represalia"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025