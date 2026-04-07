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Música

Tragokorto celebra aniversarios de sus dos emblemáticos álbumes este 18 de abril en el Vichama Conciertos

Bajo el lema "25 años de historia, 20 años de nostalgia", Tragokorto rendirá homenaje a sus discos icónicos, 'Ya No Queda Más…' y '…A Dónde Vas?', que marcaron la escena independiente en Perú.

Tragokorto ofrecerá un concierto especial por los 25 años de su disco ‘Ya No Queda Más…’ y por las dos décadas de ‘...A Dónde Vas?’. Foto: difusión
Tragokorto ofrecerá un concierto especial por los 25 años de su disco ‘Ya No Queda Más…’ y por las dos décadas de ‘...A Dónde Vas?’. Foto: difusión | Foto: difusión

La reconocida banda nacional Tragokorto anuncia un concierto especial para este sábado 18 de abril en Vichama Conciertos, en el centro de Lima. Bajo la premisa “25 años de historia, 20 años de nostalgia”, la agrupación se reencuentra con su público para rendir tributo a los dos discos que definieron su carrera y marcaron un hito en el punk rock peruano.

La noche será una oportunidad única para escuchar en vivo, de principio a fin, las canciones que forman parte del ADN de la escena independiente. ‘Ya No Queda Más…’ (25 años) que es el álbum que consolidó su sonido y los puso en el mapa del rock nacional, mientras que ‘...A Dónde Vas?’ (20 años) es una producción que profundizó su propuesta lírica y musical, convirtiéndose en un referente de la década.

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Tragokorto tendrá amigos invitados en su show

Para esta celebración, Tragokorto no estará solo. El evento contará con la participación de tres bandas fundamentales que garantizan una jornada de pura energía: 40 Gramos, Recarga, Tiempo Fuera y Bala Perdida, asegurando una experiencia completa para los asistentes desde el primer acorde.

Tragokorto se presentará este 18 de abril en el Vichama Conciertos de Lima. Foto: difusión

Tragokorto se presentará este 18 de abril en el Vichama Conciertos de Lima. Foto: difusión

Cabe destacar que las entradas ya están disponibles al número 913396557. Precio regular S/45 y en preventa a S/35. 

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Trayectoria de Tragokorto

Remontando un poco de historia, la banda Tragokorto se formó a fines del año 2001, siendo el género punk el performance musical que la banda presenta dentro de sus primeros conciertos. Desde esa fecha, su propuesta ha ido escalando en diferentes sectores, lo cual le ha permitido volverse muy popular dentro de la escena del rock peruano. 

Richard Ocampo (Voz y Guitarra), Kike Quintanilla (Bajo y Voz), Richard Villanueva (Guitarra y Coros) y Kenny López (Batería) son los integrantes de la banda. Además de ‘Ya No Queda Más…’ y ‘...A Dónde Vas?’, tienen otro álbum que caló muy bien entre sus fanáticos titulado ‘Alcohol, Drogas, Sexo y Punk Rock’ (2009).


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