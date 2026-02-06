HOYSuscripcion LR Focus

Música

EMIL, participante de ‘Esto es guerra’, presenta su EP ‘Round 1: El verano pega duro’

EMIL, conocido por su participación en 'Esto es guerra', lanza su nuevo EP 'Round 1: El verano pega duro', que explora el amor y las emociones intensas del verano.

EMIL da inicio a una nueva etapa musical con el lanzamiento de 'Round 1: El verano pega duro'. Foto: difusión
EMIL da inicio a una nueva etapa musical con el lanzamiento de 'Round 1: El verano pega duro'. Foto: difusión | Foto: difusión

A pesar de ser un chico reality en ‘Esto es guerra’, EMIL no deja su faceta como cantante de lado. En este 2026 inicia una nueva etapa en su carrera musical con el estreno de ‘Round 1: El verano pega duro’, un EP que incluye tres temas centrados en las emociones intensas del verano: el amor, la conexión y esos momentos fugaces que, aunque no duren para siempre, se viven con fuerza.

Este primer lanzamiento marca el comienzo de una propuesta dividida en dos partes, en la que el concepto de un combate se traslada al plano emocional. A través de sus canciones, EMIL comparte experiencias personales con sinceridad, convirtiéndolas en relatos con los que muchos pueden sentirse identificados por su autenticidad y cercanía.

En cuanto al sonido, el EP se enmarca dentro del urbano romántico, con melodías modernas y letras directas que giran en torno al deseo, la melancolía y las decisiones impulsivas que suelen aparecer cuando el verano se vuelve más intenso de lo esperado. Temas como ‘Qué rico besarte’, ‘Discúlpame’ y ‘Borrachos’ dan forma a esta primera entrega del proyecto.

PUEDES VER: Emil versiona su éxito ‘Piola de flow’ junto al colombiano Lorduy, exintegrante de Piso 21

lr.pe

EMIL lanzará contenido visual de ‘Round 1: El verano pega duro’ 

Además, ‘Round 1: El verano pega duro’ viene acompañado de contenido audiovisual que complementa la historia del EP, reforzando la identidad artística de EMIL en esta nueva etapa enfocada en narrativas reales, sin filtros ni artificios.

Este lanzamiento también sirve como antesala para Round 2, previsto para llegar más adelante en el mismo verano, donde la historia continuará desde una nueva perspectiva emocional. Por ahora, EMIL invita a sumarse al primer round y dejarse llevar por todo lo que el verano tiene por contar.

