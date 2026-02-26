Lucho Quequezana: "En una coyuntura como esta sale lo peor, lo que está contenido y lo que está maquillado"

Con el disco Andino, Lucho Quequezana regresa a aquello “que lo hizo músico”. En la producción se escuchan charangos, quenas, bandurria, sikus y bombos. “Pude haber tirado la toalla porque no había espacios donde tocar y había muy poco público al que no podía llegar sin radio y sin tele”, recuerda en su estudio Cabina Libre donde recibió a la prensa.

Decías que este disco era una forma de ir contra la corriente y ahora presentas un vinilo.

(Ríe) Soy terco, ¿no?

¿Cómo es ese viaje en tiempos en que la música también se hace con inteligencia artificial?

Me parece maravilloso porque todo está tan rodeado de artificialidad que, de pronto, hacer esto es un cable a tierra. Es lo humano detrás de esto (muestra la portada del vinilo de Andino): hay un fotógrafo, hay un diseñador... Ahora tú puedes decirle a un programa: hazme una carátula para un disco y lo va a hacer. Entonces, este viaje es importante y en esta época aún más.

Regresas a las raíces de tu música, pero también a tu familia en Huánuco. ¿Qué canción te conecta más con eso?

Creo que... Santiaguero. Este tema está basado en la Fiesta de Santiago, en el Valle del Mantaro. Es una de las fiestas que más me impresionó.

Continúa a pesar de las épocas de violencia en el sur.

Sí. Las fiestas en el Perú eran los espacios a los que los peruanos regresábamos en esa época a decir: estamos vivos, ¿no? En todo sentido. Ahora puedo regresar a los instrumentos que toqué de pequeño y decir que están vivos aquí. Puedo haber experimentado con mil culturas, pero eso que yo jugaba de chico ahí está, ahí estoy. Soy yo.

Tus padres escondían tus instrumentos musicales por temor a que te dedicaras a la música. ¿Hubo una conversación después de eso?

No fue necesario porque fui papá y los entendí (sonríe). Entendí que no era algo en contra de la música, sino que era una preocupación porque la situación económica del país era desastrosa y no había oportunidades. Al mismo tiempo, me alegro de no haber claudicado.

Viviste en el Rímac, ¿no? Ahora te pueden calificar como “caviar”, sobre todo, si opinas de política.

(Ríe) Sí, todo es así. Yo vengo de una familia de inmigrantes y en mi barrio veníamos de todos lados. No sentí esa estigmatización por ser artista, pero en los ochenta, cuando empecé a tocar, había esta cuestión más política. Y, además, el rockero no quería tocar con el salsero, y el salsero rajaba de la cumbia. Y claro, yo hacía música andina, ¿no? Era más complicado.

¿Y a qué te hubieras dedicado si claudicabas?

Bueno, yo trabajaba en otras cosas. Hacía taxi o cambiaba dólares. No sé a qué me hubiese podido dedicar. Me cuesta mucho imaginarlo.

Este proyecto también es sobre el país y la identidad. ¿Cómo evalúas la crisis social y política?

Cada elección decimos que es la peor, ¿no? En los últimos años nos hemos acostumbrado a estos tsunamis de batalla electoral, en donde, sin que tú hagas nada, te van a poner en algún sitio. Hemos pasado por momentos horribles y yo creo que esos puntos de identidad peruana van a regresar. Ahora los grupos de WhatsApp van a reventar, ¿no? Familias, tus patas de colegio...

-¿La discusión de quién es de izquierda o de derecha?

Sí, ya sabemos qué va a pasar. Felizmente, estamos entrando conscientemente a esta turbulencia, ¿no? Y espero que nos volvamos a reencontrar porque hay que buscar algo positivo a esto, porque si no es así, ya cerremos la puerta.

¿Cómo podrían reencontrarse los peruanos?

Con la música peruana, con la danza, con tu familia, con los amigos, ¿no? Porque cuando hay una coyuntura así, sale lo peor de lo que siempre está contenido o maquillado. Se sale el maquillaje.

-Algunas imágenes que nos dejan las marchas son peruanos del sur junto a otros de la capital tocando instrumentos musicales. Sin embargo, para algunos son “terroristas”.

Se estigmatiza a los que protestan. Es como si todo el mundo empezara a arrojar cosas (en contra de ellos); es una batalla campal. (En el momento de esta entrevista, tenía pendiente ver el documental Uyariy) Me han dicho que está maravilloso, tanto el lado político y la música. Es que la música, más que un efecto sanador, yo creo que tiene un elemento unificador.

Por cierto, tu concierto es antes de las elecciones. ¿Has tenido algún problema en tus presentaciones? ¿Algún intento de censura?

¡Felizmente no! Ni que me digan. Felizmente no han intervenido en nada de mi contenido, ni tampoco lo permitiría.