Jochy Rodríguez lanza su propia agencia y refuerza su alianza con WK Entertainment: “Expando mi visión”
Con más de 25 años de experiencia, Jochy Rodríguez ha trabajado con artistas influyentes como Maluma y Carlos Vives, y mantiene lazos con WK Entertainment para proyectos selectos.
El reconocido ejecutivo de la música latina Jochy Rodríguez, quien en los últimos nueve años se ha desempeñado como vicepresidente sénior de promociones y marketing en WK Entertainment, se mostró emocionado al anunciar el lanzamiento de su propia agencia, Joch Entertainment, una compañía independiente enfocada en marketing, management, consultoría y promociones radiales.
“Este nuevo capítulo representa tanto gratitud como crecimiento. Después de casi una década trabajando junto a WK Entertainment, me enorgullece continuar colaborando con un equipo que se siente como familia, mientras expando mi visión a través de Joch Entertainment para potenciar a artistas y marcas con la misma pasión que ha guiado toda mi carrera”, dijo Jochy Rodríguez en un comunicado.
¿Quién es Jochy Rodríguez?
Para los que no saben quién es Jochy Rodríguez, es importante informar que este veterano de la música latina ha sido una fuerza clave detrás del éxito de algunos de los famosos más influyentes en la música latina, entre ellos Maluma, Carlos Vives, Wisin, Prince Royce y Emilia.
Con una trayectoria de más de 25 años, Rodríguez junto a su agencia Joch Entertainment seguirá trabajando de cerca con la compañía de management WK Entertainment, en proyectos selectos, manteniendo una relación sólida que se ha construido a lo largo de casi una década. Además de su trabajo con WK, Jochy liderará nuevas iniciativas junto a grandes estrellas de la música latina, las cuales revelará próximamente.
A lo largo de su carrera, Rodríguez ha tenido posiciones de liderazgo en Univisión, Universal Music Latino, Machete Music y Capitol Latin, donde también ayudó a definir estrategias de promoción y marketing que marcaron el rumbo del mercado global latino para artistas como Enrique Iglesias, J Balvin, Karol G, Don Omar, Juanes, entre otros. Asimismo, ha colaborado estrechamente con la disquera de Wisin, La Base y WK Records, donde continúa siendo socio.
“Me enorgullece ver la evolución de Jochy como un verdadero estratega de la industria. Ha sido una parte fundamental en el desarrollo artístico del roster de WK, y esperamos seguir trabajando con Joch Entertainment en esta nueva y emocionante etapa”, dijo por su parte Walter Kolm, CEO y fundador de WK Entertainment.