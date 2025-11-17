Moncho Berry presenta su disco ‘Cosas Imposibles’, su trabajo más sincero y maduro

Tres años después de ‘Degenerado’, ‘Cosas Imposibles’ simboliza una nueva era para Berry, quien lo describe como más libre, maduro y arriesgado. Foto: difusión/Gabriel Barreto | Foto: difusión/Gabriel Barreto

Tres años después de ‘Degenerado’, ‘Cosas Imposibles’ simboliza una nueva era para Berry, quien lo describe como más libre, maduro y arriesgado. Foto: difusión/Gabriel Barreto | Foto: difusión/Gabriel Barreto

Después de tanto trabajo y esfuerzo, Moncho Berry presentó su nuevo álbum discográfico titulado ‘Cosas Imposibles’, que fue grabado entre NYC, Lima y Bogotá. Es una mezcla entre funk, soul y rock argentino influenciado claramente por Charly García, Illya Kuryaki, Jamiroquai y Parcels. Asimismo, este disco explora el riesgo inminente: soltar lo que ya no nos sirve, la sensación del cambio y que ciertas cosas ya no nos empujan hacia adelante.



‘Cosas Imposibles’ llega tres años después del disco ‘Degenerado’, por lo que marca el inicio de una nueva era para Moncho Berry. “Una etapa más libre, más madura y más arriesgada. Porque, a veces, dejar ir es el acto más valiente”, indica.

El trabajo detrás de ‘Cosas Imposibles’



‘Cosas Imposibles’ es, hasta la fecha, el álbum más ambicioso de Moncho Berry, ya que el disco explora el riesgo inminente: esa sensación de saber que algo debe cambiar. “Las cosas imposibles son las que ya no nos sirven, las que se vuelven imposibles de sostener cuando sabemos que tenemos que dejarlas atrás”, dice el músico.



“Empecé este disco el mismo año que lancé ‘Degenerado’. Estaba en un momento extraño: ni arriba ni abajo, pero consciente de que tenía que cambiar. Grabamos la base en Manhattan, en la misma ciudad donde Charly García grabó ‘Clics Modernos’, y no fue casualidad. Quería volver al origen, al fuego de los músicos tocando en una sala, a la energía humana sin filtros. De ahí nació el sonido: más cálido, más libre, más vivo”, agregó Berry.



Son 10 tracks en donde Moncho recibe las colaboraciones de artistas amigos como Nico Saba, Maya Endo, Carlos Cruzalegui y Humano en Tránsito. Fue coproducido junto al costarricense y nominado al Grammy Latino Julián Picado, cuyo trabajo ha destacado junto a The Rolling Stones, Norah Jones y James Faulternoy. El álbum recorre distintos paisajes sonoros: del soul y la psicodelia, el pop alternativo y el funk. Sin duda, marca el inicio de una nueva etapa.

