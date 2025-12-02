Sabrina Carpenter responde a la Casa Blanca: "Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos”

La cantante Sabrina Carpenter cuestionó la utilización de su música para un video de la Casa Blanca sobre las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

No es la primera vez que la administración de Donald Trump utiliza la música de cantantes ‘anti Trump’, pero en el mencionado video, el gobierno de Estados Unidos muestra las protestas contra la detención de inmigrantes, con carteles que dicen: “fuera ICE”. Luego de ello, siempre con el fondo de la canción Juno de Carpenter, muestran cómo persiguen y detienen a los inmigrantes.

La cantante respondió en la cuenta de la Casa Blanca

El lunes, desde el gobierno de Trump, postearon en X (antes Twitter) ese video con la frase: Have you ever tried this one?, lo que implica una burla sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos. En las imágenes, los detenidos caen y son esposados.

“Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos”, escribió en las redes sociales.