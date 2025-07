Presa política de Venezuela con embarazo de alto riesgo podría dar a luz en la cárcel, denuncia ONG: "Clara violación a los derechos humanos"

Maykelis Borges está a tan solo días de dar a luz. No obstante, su situación es una de las peores, ya es que está retenida como presa política de Venezuela hasta el día de hoy. El régimen de Nicolás Maduro aún no ha liberado a la mujer de 26 años, quien también tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Varias ONG de Venezuela reportaron que la salud de Maykelis Borges es de suma urgencia, ya que tiene un embarazo de alto riesgo. Ya lleva 38 semanas de gestación, así que está próxima a tener a su bebé en brazos. Ante ello, la abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute Tamara Suju exige que su bebé sea concebido en libertad.

¿Qué pasó con Maykelis Borges, la presa política de Venezuela con embarazo de alto riesgo?

Maykelis Borges fue llevada al hospital Victorino Santaella tras presentar tensión alta. De acuerdo con Tamara Suju, la mujer que lleva 38 semanas de gestación sigue en riesgo de sufrir preeclampsia, una complicación del embarazo que genera hipertensión en la madre y pone en peligro al bebé.

Pese a que atraviesa un complicado estado de salud, Borges aún no ha sido liberada. Suju reportó que la joven está detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una prisión de mujeres. La fecha de parto estimada sería el 17 de agosto, así que podría dar a luz en un calabozo.

"¡Maykelis es inocente! ¡Ella debe ser liberada y que su hijo nazca en libertad!", reclamó Tamara Suju en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Cuál es la situación de Maykelis Borges?

Hasta el 29 de julio, Maykelis Borges necesitaba un ecosonograma. De acuerdo con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), ella no ha estado recibiendo ni estudios médicos ni el seguimiento clínico adecuado.

Ahora, diversas ONG e instituciones acusan que la venezolana es usada como una supuesta rehén. "Su privación de libertad, presuntamente utilizada como medida coercitiva para obligar la entrega de un tercero, representa una clara violación a sus derechos", denunció JEP.

El 10 de julio de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) aseguró que a Borges no se le permitió comparecer ante un tribunal ni contar con acceso a la defensa privada. Inclusive, su situación médica llegó a niveles críticos: además de la hipertensión arterial, ella presentó baja hemoglobina y constantes infecciones urinarias, lo que "pone en peligro su vida y la de su bebé".

"Maykelis debe dar a luz en libertad, en su hogar, rodeada de cuidado y dignidad, no tras las rejas y en medio del abandono institucional. Exigimos al estado venezolano su liberación inmediata, atención médica especializada y urgente y el respeto a su derecho al debido proceso y a la defensa privada. Parir no puede ser sinónimo de castigo. La vida y la maternidad deben ser protegidas, no perseguidas", recalcó el Clipp en un comunicado.

¿Desde cuándo está detenida Maykelis Borges?

Maykelis Borges está detenida desde el 29 de enero de este año. Ella fue capturada en Altamira, Caracas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Hasta hoy en día, es retenida por el régimen de Nicolás Maduro.