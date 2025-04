Empresaria colombiana relata su frustrante experiencia al pedir visa para EE. UU. y ser rechazada inmediatamente en solo segundos

Una mujer emprendedora colombiana compartió su angustiante experiencia al intentar obtener una visa para los Estados Unidos, la cual le fue negada de manera rápida e inesperada. El proceso de selección de visas en el consulado estadounidense no duró mucho para ella, ya que no pudo ni explicar las razones para su pedido de visa cuando le devolvieron sus documentos y le dijeron que no procedía su solicitud.

Muchos emprendedores colombianos buscan oportunidades en el extranjero. Para una gran parte de los empresarios del país, acceder a mercados internacionales como el estadounidense es crucial para su crecimiento y competitividad.

¿Qué pasó con la solicitud de la empresaria colombiana para viajar a Estados Unidos?

La empresaria colombiana de maquillaje, Ibaneth Gómez, se presentó hace unos días en la embajada de EE. UU. en Bogotá con la esperanza de poder viajar a Estados Unidos con fines de negocios. Su objetivo era asistir a una conferencia internacional sobre emprendimiento y establecer conexiones clave para expandir su empresa en el mercado norteamericano.

Sin embargo, lo que debía ser una cita rutinaria se convirtió en una experiencia de frustración y desconcierto. Según relató, la entrevista con el cónsul no duró más de unos segundos. "Fui recibida por un oficial que me hizo unas preguntas muy generales sobre mi empresa y mis planes en EE. UU., y casi de inmediato me dijo que mi visa estaba denegada. No me dio ninguna razón clara, ni espacio para explicar mi situación", comentó la empresaria.

¿Cómo son las solicitudes de visa para los colombianos?

El proceso de solicitud de visa para los Estados Unidos es conocido por ser rigurosamente detallado, y para muchos, una de las experiencias más estresantes. A pesar de contar con toda la documentación requerida, como la carta de invitación para la conferencia, pruebas de solvencia económica, hospedaje programado y antecedentes claros, la empresaria se vio sorprendida por la rapidez con que se tomó la decisión.

Este tipo de situaciones no son aisladas. Según varios testimonios de personas que han atravesado por procesos similares, las razones detrás de las negativas de visa a menudo no son explicadas de manera detallada. Aunque el gobierno estadounidense tiene la potestad de denegar solicitudes sin proporcionar justificaciones específicas, los solicitantes suelen quedar con muchas dudas sobre qué factores influyeron en la decisión.

La empresaria, además, expresó su desconcierto por el hecho de que, a pesar de tener una historia empresarial sólida, la decisión fue tomada de manera tan abrupta. "Es difícil entender cómo después de años de esfuerzo y dedicación, un simple encuentro con un cónsul puede cambiarlo todo en segundos", agregó.

En su relato, la empresaria colombiana afirmó que no planea rendirse y que buscará nuevas opciones para poder ingresar a EE. UU. en el futuro, ya sea solicitando una nueva visa o explorando otras vías, como la participación en eventos a través de plataformas virtuales. "No voy a dejar que esto me detenga", concluyó.