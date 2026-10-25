Bukele confronta versión del New York Times y niega la muerte de los cuatro soldados salvadoreños emboscados en Haití El presidente cuestionó la identificación del personal, mientras la misión de la ONU evita confirmar que sean de los militares desaparecidos.

Nayib Bukele negó que los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos en Haití hayan sido encontrados muertos, en respuesta a una información publicada por The New York Times. El mandatario cuestionó que unos restos humanos entregados en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe correspondieran a los militares desaparecidos tras una emboscada de bandas armadas.

El periódico estadounidense informó que eran integrantes de una misión respaldada por la ONU, habían sido encontrados muertos el sábado y que presentaban graves quemaduras. Según esa versión, fueron entregados en el aeropuerto a un equipo de la fuerza salvadoreña que había llegado el viernes a Haití.

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"No son nuestros hombres. Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos", aseguró Bukele el sábado en su cuenta en X, en respuesta al informe del periódico estadounidense.

La misión de la ONU no confirma la identidad

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, evitó confirmar que los restos correspondieran a los militares. En un comunicado difundido este domingo, señaló que no estaba "en posición de confirmar que son del personal desaparecido" y afirmó que proporcionará únicamente "información verificada".

Los cuatro soldados se extraviaron el 18 de octubre, cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado ubicado en las afueras de Puerto Príncipe.

Bukele sostuvo que los restos recuperados no coinciden con sus militares. Según el mandatario, corresponden "a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor" que la de los salvadoreños y a una persona que llevaba el uniforme de un ejército de otro país.

El presidente también difundió fotografías de dos documentos de identificación encontrados. Sin embargo, la GSF precisó que pertenecían a un soldado de Chad que los había perdido y que permanece con vida junto a su unidad.

El Salvador mantiene la búsqueda

Ante la desaparición, Bukele desplegó durante la semana tropas especiales salvadoreñas en Haití para apoyar las operaciones de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe.

El miércoles pasado, el mandatario había dirigido un mensaje en criollo haitiano a las pandillas del país y las amenazó con acabar con ellas, como afirma haber hecho con las organizaciones criminales del país, si no liberaban a los cuatro salvadoreños.

La búsqueda también recibió respaldo de República Dominicana. Su presidente, Luis Abinader, dijo en Santo Domingo que había conversado con Bukele "para colaborar de manera logística y en términos de inteligencia con las operaciones" de rescate.

Haití atraviesa desde hace años una profunda crisis, agravada por el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas. Ante ello, la GSF avanza en su apoyo a la policía haitiana. La misión tiene previsto alcanzar los 5.500 efectivos, aunque cuenta con unos 2.000 integrantes procedentes de seis países.