Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

El jefe de una de las bandas de Haití habría pedido la mediación de la ONU ante la intervención militar de El Salvador

En la supuesta carta enviada a António Guterres, Joseph busca una solución pacífica a la crisis en Croix-des-Bouquets, advirtiendo que las amenazas de Bukele podrían intensificar la violencia.

La petición surge tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños. Foto: AFP.
La petición surge tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

El líder de la banda haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias Lanmó San Jou, solicitó la mediación de Naciones Unidas para iniciar un diálogo de paz con las fuerzas internacionales desplegadas en Haití, tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños atacados por pandillas el pasado 18 de octubre.

La petición figura en una carta supuestamente dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y difundida por medios haitianos. En ella, Joseph manifestó su disposición a buscar una solución pacífica a la crisis mediante conversaciones entre las fuerzas internacionales y su organización, que opera en la zona de Croix-des-Bouquets, en la periferia de Puerto Príncipe.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El jefe criminal advirtió que las amenazas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas podrían incrementar la violencia y poner en riesgo a la población civil. Por ello, solicitó el envío de una delegación de las Naciones Unidas.

LR Focus

La iniciativa se conoce diez días después de la llegada de más de 2.000 soldados salvadoreños a Haití, movilizados por orden de Bukele para localizar a los cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Aérea salvadoreña. Los militares fueron emboscados cuando viajaban en un vehículo blindado que terminó incendiado. Aunque habrían logrado salir con vida, se desconoce su paradero.

"Nuestro país, profundamente castigado por la inseguridad y la pobreza, necesita diálogo, justicia y reconciliación, y no nuevas pérdidas humanas", señala la carta atribuida al jefe de 400 Mawozo.

Puedes ver

El proyecto de Brasil que desafía al modelo Bukele en América Latina: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques

lr.pe

Despliegue militar sin precedentes

La respuesta de Bukele convirtió la desaparición de los cuatro uniformados en una operación militar de dimensiones inéditas para El Salvador en las últimas décadas.

El contingente desplegado supera los efectivos que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), misión multinacional autorizada por Naciones Unidas, que había reunido entre 1.500 y 1.800 militares, pese a tener previsto un máximo de 5.550.

El Salvador movilizó vehículos blindados, helicópteros y unidades de fuerzas especiales, marines e infantería. Bukele aseguró que su Gobierno asumiría el 90% de los gastos de la operación.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El jefe de una de las bandas de Haití habría pedido la mediación de la ONU ante la intervención militar de El Salvador

VER Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1 vía L1 Max

En 1817, José de San Martín y su ejército cruzaron los Andes por esta ruta hacia Chile: 209 años después, recorrerla exige una buena condición física y varios días a caballo a casi 5.000 metros de altura

Mundo

En 1817, José de San Martín y su ejército cruzaron los Andes por esta ruta hacia Chile: 209 años después, recorrerla exige una buena condición física y varios días a caballo a casi 5.000 metros de altura

A sus casi 80 años, un hombre temía no terminar de restaurar su cabaña en las montañas: hoy vive a 1.800 metros en los Alpes para preservar su legado familiar

El proyecto de Brasil que desafía al modelo Bukele en América Latina: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso Sodalicio: ONU Derechos Humanos advierte que procesos judiciales contra Paola Ugaz fueron una forma de castigo

Gobierno asegura presupuesto a favor de EE.UU

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán