Marine Le Pen amenaza a la prensa por difundir investigaciones contra su partido antes de las elecciones de Francia El anuncio surge luego de que la justicia francesa investiga a un ex alto funcionario del Ministerio del Interior por presuntamente entregar información confidencial sobre pesquisas contra Agrupación Nacional (RN).

Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, propone cambiar la regulación de la prensa en caso de llegar a la presidencia de Francia en 2027, afectando la publicación de filtraciones

Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, propone cambiar la regulación de la prensa en caso de llegar a la presidencia de Francia en 2027, afectando la publicación de filtraciones AFP

Marine Le Pen, favorita en las encuestas para las elecciones presidenciales de Francia de 2027, advirtió que cambiará las reglas para la prensa si llega al poder. La dirigente de extrema derecha afirmó que los periodistas no podrán publicar sin consecuencias información obtenida mediante filtraciones que vulneren el secreto de sumario. Sus declaraciones se producen en medio de varias investigaciones judiciales contra Agrupación Nacional (RN), el partido que dirige.

La candidata aseguró que respeta el secreto de las fuentes, que permite a los periodistas proteger la identidad de sus contactos. Sin embargo, considera que ese derecho no debe permitir la publicación de documentos reservados de una investigación. También reclamó que los medios respeten la presunción de inocencia de las personas señaladas antes de que exista una acusación formal.

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Justicia investiga filtración de sumario a Agrupación Nacional

Las declaraciones de Le Pen surgieron después de que la prensa francesa informara sobre una posible filtración de datos confidenciales a RN. La justicia investiga a un ex alto funcionario del Ministerio del Interior por la presunta entrega de información sobre pesquisas relacionadas con el partido.

Entre las pruebas figura un correo electrónico enviado por un funcionario de esa cartera a Frédéric Chatillon, colaborador cercano de la dirigente. El mensaje contenía datos reservados sobre investigaciones contra la formación política. El caso contempla posibles delitos de violación del secreto profesional y del secreto de la investigación. Además, durante un registro en la sede de RN, las autoridades encontraron a un fiscal adjunto de París.

En una rueda de prensa, Le Pen defendió su postura frente a las publicaciones. "Los medios de comunicación ya no podrán, con total impunidad, beneficiarse de revelaciones procedentes de violaciones del secreto de sumario", declaró. También afirmó que los periódicos publican información que, a su juicio, vulnera la ley y perjudica la reputación de personas que todavía no afrontan cargos graves.

La tensión aumentó después de que Mediapart y Le Monde difundieran nuevos elementos sobre mensajes antisemitas atribuidos a Jordan Bardella, presidente de RN y principal aliado de Le Pen. Los comentarios datan del 2013 y aparecen en una conversación de Facebook certificada por un agente judicial. En ellos se mencionan supuestas influencias de los sionistas en los bancos y en los ministerios franceses.

Bardella niega haber escrito esos mensajes. Presentó denuncias por difamación y falsificación de documentos contra Mediapart y personas no identificadas. Además, acusó al medio de presionar a antiguos conocidos de su entorno. Pese a la polémica, Le Pen confirmó que lo nombraría primer ministro si gana la presidencia. "Tiene la ventaja de ser claro y rápido", afirmó.

Le Pen lidera sondeos pese a condena por malversación

La dirigente encabeza las encuestas para suceder a Emmanuel Macron, aunque fue condenada por malversación de fondos en un caso relacionado con empleos ficticios en el Parlamento Europeo. Puede presentarse a las elecciones después de que un tribunal de apelación redujera en julio la inhabilitación política que pesaba sobre ella.

La Corte de Casación, el máximo tribunal francés, debe decidir a comienzos de 2027 si confirma esa resolución. Le Pen disputa su cuarta elección presidencial y, por ahora, ningún rival aparece con una ventaja clara frente a ella.

Francia afronta elección abierta y electorado volátil

Más de treinta candidatos declarados o posibles buscan suceder a Macron, quien lleva casi una década en el poder. El aumento del costo de vida y el descontento social han alimentado las protestas de octubre. A esto se suman las dificultades del Gobierno para responder a las demandas ciudadanas por las presiones para reducir el gasto público.

La división política también marca la campaña. Jean-Luc Mélenchon aparece como posible rival de Le Pen en una segunda vuelta. En el centro y la derecha figuran Édouard Philippe, David Lisnard y Gabriel Attal. En la izquierda, Raphaël Glucksmann busca competir por el mismo espacio que Mélenchon.

Los analistas advierten que el resultado todavía puede cambiar. Una parte importante del electorado no tiene decidido su voto y ningún candidato reúne el respaldo de la mayoría. Esa fragmentación podría favorecer a la líder de RN si sus adversarios no logran unirse.