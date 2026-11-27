Es oficial | Lista de documentos y preguntas que debes responder si quieres ser admitido en EE.UU., según la CBP A pesar de tener una visa estadounidense, las autoridades deben inspeccionar quiénes llegan y, además, solicitar una información adicional.

Los extranjeros que viajan a Estados Unidos no solo deben contar con su visa estadounidense, también deben estar preparados para responder las preguntas de los agentes y también presentar documentación que respalde el motivo de su visita. En este sentido, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) posee la autoridad para inspeccionar quiénes llegan y solicitar información adicional antes de autorizar su acceso al país.

De acuerdo con lo establecido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todas las personas que no poseen ciudadanía estadounidense y llegan a un puerto de entrada tienen que pasar por los controles. Por ello, además del pasaporte y la autorización correspondiente, puedes llevar comprobantes que permitan respaldar las respuestas ante las autoridades.

Lista de documentos que debes tener para ingresar a Estados Unidos

La documentación que puede solicitar un agente dependerá de la nacionalidad del visitante, el motivo de tu viaje y tu situación migratoria. Entre los principales comprobantes que recomiendan mostrar se encuentran:

Pasaporte vigente: debe cumplir con los requisitos de validez exigidos para cada nacionalidad. Además, Estados Unidos pide una vigencia adicional de seis meses, aunque hay excepciones según el país.

Visa o autorización ESTA: el viajero debe contar con una visa adecuada para el motivo de su visita o, si pertenece a un país integrante del Programa de Exención de Visa, con una ESTA aprobada.

Itinerario de viaje y pasaje de regreso: reservas aéreas que permitan acreditar las fechas de entrada y salida del territorio.

Comprobante de alojamiento: puede tratarse de una reserva de hotel, un alquiler temporal o la dirección de familiares o personas conocidas donde se hospedará el visitante.

Reservas e invitaciones: confirmaciones o comprobantes de excursiones, reuniones de trabajo, eventos o visitas familiares que sirvan para demostrar el motivo del viaje.

Pruebas de solvencia económica: recibos de salario, extractos bancarios y tarjetas que acrediten la forma en que se financiarán los gastos durante la estadía.

Constancia laboral o educativa: certificados de empleo, autorización de vacaciones y constancias de estudios que se cursan fuera del país.

¿Cuáles son las preguntas que puede hacer un oficial del CBP al ingresar a EE.UU.?

Durante el control migratorio, los agentes podrán consultar acerca de diversos aspectos del viaje. De esa manera, se determinará si la persona cumple con las condiciones de admisión. Entre las preguntas habituales se encuentran:

¿Cuál es el motivo de tu visita?

¿Cuánto tiempo permanecerás en el país?

¿Dónde te hospedarás?

¿Tienes un pasaje de regreso?

¿Quién pagará los gastos de tu estadía?

¿A qué te dedicas en tu país de origen?

Por último, las autoridades también pueden revisar tu equipaje y solicitar información adicional. Por ello, es importante responder con claridad y proporcionar los datos coherentes con los documentos presentados.