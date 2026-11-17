Asesinan al periodista Camilo Rodríguez que denunciaba casos relacionados con el narcotráfico en Costa Rica La libertad de prensa en Costa Rica se ve amenazada, señala RSF, tras el asesinato de Rodríguez. Activistas exigen esclarecer la relación del crimen con su labor periodística.

El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a tiros cuando conducía su vehículo en San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia. Según las primeras informaciones, dos hombres que se desplazaban en motocicleta lo atacaron a balazos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el homicidio para identificar a los responsables y esclarecer sus motivaciones. Rodríguez publicaba videos en redes sociales en los que denunciaba casos de narcotráfico y corrupción en Costa Rica, señalando por nombre a personas a quienes vinculaba con organizaciones criminales locales e internacionales. También afirmaba que entregaba sus investigaciones a la agencia antidrogas estadounidense DEA.

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El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el comunicador había denunciado amenazas contra su vida y estaba incluido en un programa de atención a víctimas y testigos. Sin embargo, rechazó acogerse a un plan de protección recomendado por la Fiscalía.

Díaz explicó que la investigación revisará a las personas que Rodríguez denunciaba públicamente y a cualquier otra que pudiera tener interés en su asesinato. El fiscal aseguró que las autoridades harán “un gran esfuerzo para determinar los responsables de esta muerte” y lamentó que el crimen sea “una señal muy fuerte de que en este país no tenemos libertad de expresión”.

RSF advierte sobre el deterioro de la libertad de prensa

Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó el asesinato como una “señal de alarma” en un país considerado durante décadas referente de libertad de prensa. Artur Romeu, director de la organización para América Latina, pidió investigar prioritariamente si el homicidio está relacionado con las denuncias del periodista y aclarar qué medidas de protección había recibido.

RSF recordó que Costa Rica pasó del puesto 8 al 38 en su clasificación sobre libertad de prensa entre 2022 y 2026. La organización también señaló un aumento de los ataques verbales contra medios críticos, restricciones al acceso a la información pública y un clima que favorece la autocensura.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) condenó el crimen y exigió esclarecer si estuvo relacionado con la actividad periodística de Rodríguez. La organización advirtió que el asesinato de un comunicador constituye un ataque contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información.

La presidenta Laura Fernández repudió el “cobarde asesinato” y lo calificó como una “mancha contra la libertad de expresión”. Además, anunció que instruyó a los cuerpos policiales para que colaboren con la investigación.

Fernández había denunciado penalmente al periodista en 2025, cuando era candidata presidencial, después de que este afirmara en un video que su vivienda había sido construida supuestamente con dinero del narcotráfico. La mandataria rechazó esas acusaciones.

Narcotráfico y violencia en aumento

El asesinato de Rodríguez ocurre en un contexto de creciente violencia vinculada al crimen organizado. Costa Rica registra alrededor de 900 homicidios al año y las autoridades atribuyen aproximadamente el 70% al narcotráfico, la mayoría cometidos con armas de fuego.

El OIJ advirtió que la posición geográfica del país lo ha convertido en un punto estratégico para el tránsito, almacenamiento y reexportación de cocaína procedente de Sudamérica hacia Norteamérica y Europa.

Hasta ahora, los últimos periodistas costarricenses asesinados eran Parmenio Medina, productor del programa radiofónico 'La Patada', muerto en 2001 tras denunciar actos de corrupción, e Ivania Mora, asesinada en 2003 cuando conducía por una vía del este de San José.

Las autoridades aún deben determinar quién ordenó y ejecutó el homicidio de Rodríguez y si sus denuncias sobre el narcotráfico estuvieron relacionadas con el ataque.