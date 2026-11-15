Arthur C. Brooks, experto en felicidad de Harvard, revela qué deben hacer los padres para criar hijos honestos: "Las acciones importan más que las palabras" Los niños absorben comportamientos de sus padres, por lo que es clave ser un modelo de honestidad, integridad y amabilidad en todos los ámbitos de la vida. Según Brooks, esto impacta de manera duradera.

Arthur C. Brooks, profesor de Harvard, sostiene que la crianza efectiva de los hijos requiere predicar con el ejemplo, en lugar de solo impartir consejos.

Arthur C. Brooks, profesor de Harvard, sostiene que la crianza efectiva de los hijos requiere predicar con el ejemplo, en lugar de solo impartir consejos. Foto: Aceprensa

La crianza de los hijos representa uno de los mayores desafíos para las familias, especialmente cuando se trata de transmitir valores y formar buenas personas. Arthur C. Brooks, profesor de Harvard y especialista en el estudio de la felicidad, compartió una reflexión sobre el papel que desempeñan los padres durante los primeros años de vida.

Según el académico, la clave para criar niños honestos, amables y felices no está en repetir consejos o establecer reglas, sino en demostrar esos valores mediante el comportamiento cotidiano. "No importa lo que digas. Lo único que importa es lo que haces", afirmó Brooks en uno de sus videos publicados en sus redes sociales.

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Arthur C. Brooks explica por qué los padres deben predicar con el ejemplo

El profesor sostuvo que los niños aprenden principalmente a través de la observación y que las acciones de sus padres tienen mayor influencia que cualquier discurso. Por ello, recomendó que los adultos sean un modelo de honestidad, integridad, amabilidad y respeto tanto en público como en privado.

"Si quieres ser un buen padre o una buena madre y quieres que tus hijos sean buenos, virtuosos, amables, honestos, íntegros y felices, sé un ejemplo de lo que quieres ver", explicó. Para Brooks, mantener una conducta coherente con los valores que se desean transmitir puede tener un impacto duradero en la vida de los menores.

El profesor de Harvard revela por qué aprender constantemente ayuda a ser feliz

En otra de sus reflexiones, difundida a través de Instagram, Brooks abordó la relación entre el aprendizaje y el bienestar emocional. Según el especialista, las personas más felices comparten una característica: nunca dejan de aprender, aunque no lo hacen por obligación, sino por una curiosidad genuina por descubrir y comprender el mundo.

El académico explicó que leer libros, escuchar podcasts, aprender nuevas habilidades o visitar lugares desconocidos son actividades que estimulan el interés y ayudan a combatir la rutina. Para Brooks, esa curiosidad puede generar entusiasmo, satisfacción y mayores niveles de alegría, sin necesidad de cursar estudios formales o acumular títulos universitarios.