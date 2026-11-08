Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Gadi Eisenkot abre la puerta a incluir a Benjamin Netanyahu en el nuevo Gobierno de Israel

Gadi Eisenkot abrió la posibilidad de incorporar a integrantes del Likud y del Partido Sionista Religioso a su próximo Gobierno, siempre que acepten trabajar bajo su dirección. El dirigente tiene 42 días como máximo para reunir los apoyos necesarios y superar una votación de confianza.

El líder opositor Gadi Eisenkot abre la posibilidad de incluir a partidos del Likud y del Partido Sionista Religioso en su nuevo Gobierno Israelí, siempre bajo su dirección
El líder opositor Gadi Eisenkot abre la posibilidad de incluir a partidos del Likud y del Partido Sionista Religioso en su nuevo Gobierno Israelí, siempre bajo su direcciónAFP
Por
google iconLa República en Google

El líder opositor Gadi Eisenkot abrió la posibilidad de incorporar a miembros del partido Likud, de Benjamin Netanyahu, y del Partido Sionista Religioso al próximo Gobierno de Israel, siempre que acepten un Ejecutivo bajo su dirección. El presidente Isaac Herzog le encargó la formación de una nueva coalición después de las elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que el exjefe del Estado Mayor reunió más respaldos parlamentarios que el primer ministro saliente.

Eisenkot obtuvo el respaldo de 67 diputados frente a los 46 que apoyaron a Netanyahu con el fin de encabezar el Ejecutivo. Aunque el Likud fue la fuerza más votada, con 27 escaños frente a los 21 de Yashar!, el partido del dirigente opositor, la distribución de los 120 puestos de la Knéset dejó abierta la disputa por el poder. Para alcanzar una mayoría parlamentaria se necesitan al menos 61 votos.

Video destacado

HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

Durante el acto en el que recibió el encargo, Herzog pidió un Gobierno que represente tanto a quienes respaldaron al nuevo líder como a quienes votaron por otras fuerzas. Eisenkot, por su parte, advirtió que Israel atraviesa una situación crítica y defendió la necesidad de acuerdos políticos poco habituales.

LR Focus
Puedes ver

La reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que todos los adultos deberían recordar: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"

lr.pe

Los partidos árabes y ultraortodoxos complican pactos

La principal dificultad que enfrenta Eisenkot está en las diferencias entre las formaciones que podrían respaldarlo. Su bloque reúne 48 escaños, mientras que las dos candidaturas árabes, Raam y la Lista Conjunta, suman otros 19. Su apoyo podría elevar el respaldo potencial a 67 diputados, pero varios aliados del dirigente opositor rechazan depender de esos votos.

La participación de estos partidos también genera resistencias por las diferencias políticas y por el rechazo de una porción del electorado judío a una alianza con representantes árabes. Netanyahu utilizó ese escenario para cuestionar una eventual coalición y afirmó que un Ejecutivo con esas fuerzas «desmantelará el Estado de Israel desde dentro».

Otro punto de conflicto es la incorporación de los partidos ultraortodoxos y el servicio militar obligatorio. Eisenkot plantea que todos los sectores deben asumir el servicio militar o nacional, una propuesta que choca con la posición de las formaciones religiosas que buscan mantener las exenciones.

Puedes ver

Pedro Alliana se convierte en presidente de Paraguay tras la renuncia y destitución de Santiago Peña

lr.pe

Eisenkot tiene hasta 42 días para reunir una mayoría

El dirigente de Yashar! dispone de 28 días con el fin de negociar una coalición, con la posibilidad de solicitar una prórroga de 14 días. En total, cuenta con un máximo de seis semanas con el objetivo de conseguir los apoyos necesarios y superar una votación de confianza en el Parlamento israelí.

Eisenkot planteó cuatro principios para definir a sus posibles socios, entre ellos el reconocimiento de Israel como Estado judío y democrático, la aceptación de los valores de su Declaración de Independencia, el servicio militar o nacional para todos y el reconocimiento de Hamás como organización terrorista, además del compromiso de desmantelar sus capacidades militares y de Gobierno.

«Si los miembros del Likud y del Partido Sionista Religioso creen realmente que este es un momento de la unidad, como le dijeron al presidente, no veo ninguna razón por la que no apoyarían un Gobierno dirigido por mí y los principios que he presentado», afirmó.

Si no logra reunir los respaldos, Herzog estará en condiciones de encomendar la tarea a otro diputado. Si las negociaciones fracasan de forma definitiva, el país podría volver a las urnas.

Puedes ver

Invirtieron 4,5 millones de guaraníes en una trituradora para reciclar plástico en Paraguay: un año después, su empresa logró facturar 500 millones

lr.pe

El futuro político de Benjamin Netanyahu tras las elecciones

Aunque perdió apoyos respecto de los comicios anteriores, Netanyahu conserva margen de maniobra. El Likud mantiene la bancada más numerosa de la nueva Knéset y el primer ministro continúa en funciones mientras se define la formación del Ejecutivo.

El dirigente también propuso un Gobierno de unidad nacional que incorpore a parlamentarios del bloque opositor, pero sin depender de las formaciones árabes. Esa alternativa supone un desafío para Eisenkot, cuyos aliados hicieron campaña con el objetivo de terminar con el largo mandato de Netanyahu. Aceptar un acuerdo bajo su liderazgo podría entrar en conflicto con ese compromiso electoral.

Si Eisenkot no consigue formar Gobierno, Netanyahu tendría una nueva oportunidad que le permita buscar apoyos. El primer ministro también ha cuestionado la legitimidad de una coalición con partidos árabes y ha advertido sobre sus posibles consecuencias para la seguridad del país.

Puedes ver

América Latina en el top 10 de The World's 50 Best Restaurants 2026: México y Perú conquistan con su cocina creativa y sabores auténticos

lr.pe

Los resultados electorales y sus implicancias para Irán

La nueva composición política de Israel coincide con un escenario de tensión en materia de seguridad y relaciones internacionales. Durante la campaña, Eisenkot defendió una política centrada en las Fuerzas de Defensa de Israel y prometió acabar con Hamás en un plazo de 18 meses desde su eventual llegada al poder, mediante el plan de Donald Trump para desarmar al grupo o una operación militar.

Irán también aparece entre los desafíos regionales mencionados en el contexto electoral. El material de referencia señala que la guerra contra ese país, iniciada por Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump, generó rechazo y que, tras las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, los demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Desde ese sector surgieron pedidos para frenar el apoyo a Israel.

Sin embargo, los resultados de las elecciones israelíes no establecen por sí mismos un cambio concreto en la política hacia Teherán. El futuro de esa relación dependerá de las decisiones del próximo Ejecutivo y del escenario diplomático con Washington.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irlanda denuncia una probable campaña coordinada de falsas alertas de bomba contra vuelos y medios en Europa

Municipalidad de Lima clausura el Estadio San Marcos a días de conciertos clave

Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO: empate 1-1 en el primer tiempo de LALIGA de España vía ESPN

Mundo

Irlanda denuncia una probable campaña coordinada de falsas alertas de bomba contra vuelos y medios en Europa

EE. UU. enviará geólogos a Panamá para investigar las fallas tectónicas tras el terremoto de magnitud 7.5 que dejó miles de viviendas dañadas

En 1817, José de San Martín atravesó los Andes con su ejército por esta ruta para liberar Chile: 209 años después, recorrerla exige una buena condición física y varios días a caballo a casi 5.000 metros de altura

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Obras en 5 penales están paralizadas

Carlos Espá llega a Rusia para tratar situación de peruanos involucrados en guerra con Ucrania

Congresista fujimorista es captado en fiesta durante su semana de representación y emergencia de El Niño