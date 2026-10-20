Buscan voluntarios para vivir en Sudáfrica y estudiar animales salvajes: ofrecen alojamiento, comida y formación científica

El Centro de Investigación del Kalahari en Sudáfrica invita a voluntarios para proyectos científicos sobre animales salvajes. Se busca personal con formación en biología y ecología. | Foto: Magnific

El Centro de Investigación del Kalahari en Sudáfrica invita a voluntarios para proyectos científicos sobre animales salvajes. Se busca personal con formación en biología y ecología. | Foto: Magnific

El Centro de Investigación del Kalahari, en Sudáfrica, busca voluntarios para participar en proyectos científicos dedicados al estudio de animales salvajes en su hábitat natural. La convocatoria incluye investigaciones sobre suricatas, ardillas terrestres del Cabo y ratas topo, y ofrece alojamiento, comidas básicas y formación en técnicas de investigación de campo.

La experiencia está dirigida principalmente a personas con formación en ciencias biológicas, ecología o comportamiento animal que deseen adquirir conocimientos prácticos en un entorno natural.

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¿Qué ofrecen a los voluntarios que viajen a Sudáfrica?

Los participantes dispondrán de una habitación privada, acceso limitado a internet y comidas básicas durante su estancia. El centro también proporciona transporte terrestre dentro del país desde y hasta la estación de investigación, además de una asignación mensual de 30 euros para desplazamientos y gastos fuera de las jornadas de trabajo.

La convocatoria incluye formación en técnicas como el seguimiento por radiotelemetría, el registro del comportamiento animal y la gestión de datos científicos. Según sus intereses y experiencia, los voluntarios también podrán colaborar en experimentos, mantener equipos y ayudar a habituar a los animales a la presencia humana, una tarea importante para observarlos sin alterar demasiado sus rutinas.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la investigación?

Aunque la experiencia previa en investigación de campo o laboratorio se valora positivamente, no es indispensable, ya que los participantes reciben capacitación antes de asumir sus funciones habituales.

El compromiso mínimo es de dos meses y las jornadas de los proyectos de suricatas y ardillas terrestres comprenden cinco días y medio de trabajo a la semana, con un día completo de descanso.

Además, cada voluntario debe contar con un seguro médico propio que cubra los riesgos básicos del trabajo de campo, por lo que es importante revisar las condiciones de participación antes de solicitar una plaza.