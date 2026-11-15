Irán confirma que atacó una base militar de EE. UU. en Baréin y advierte que seguirá respondiendo a ofensivas en su contra Teherán advirtió que vinculó la ofensiva al bombardeo de una torre de telecomunicaciones en Irán.

Columna de humo que se eleva sobre Manama, Bahréin, tras los ataques con misiles y drones iraníes del 28 de febrero de 2026. Foto. AFP

Columna de humo que se eleva sobre Manama, Bahréin, tras los ataques con misiles y drones iraníes del 28 de febrero de 2026. Foto. AFP

Irán confirmó este domingo un nuevo ataque con drones contra una instalación militar estadounidense en Baréin, el segundo en ese país en apenas tres días. La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva tuvo como objetivo un sistema de radar de defensa antiaérea en la base de helicópteros de Al Riffa. Por su parte, las autoridades bareiníes afirmaron que interceptaron los aparatos antes de que alcanzaran sus objetivos.

El anuncio se produjo después de que se escucharan varias explosiones durante la madrugada en territorio bareiní y de que el Gobierno pidiera a la población mantenerse alerta. En tanto, Teherán advirtió que continuará respondiendo a las acciones militares contra su territorio, en medio de los enfrentamientos con Estados Unidos y la falta de avances en las negociaciones para detener la guerra.

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Irán reivindica el ataque con seis drones contra una instalación estadounidense

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, informaron que seis drones de su Fuerza Aeroespacial atacaron un sistema de radar de defensa antiaérea estadounidense ubicado en la base de helicópteros de Al Riffa. La ofensiva ocurrió durante la madrugada.

El Ministerio del Interior de Baréin publicó un mensaje en X en el que pidió a los ciudadanos mantener la calma, dirigirse al refugio seguro más cercano y seguir las comunicaciones oficiales. El ejército aseguró que logró interceptar todos los ataques aéreos antes de que alcanzaran sus objetivos. El Ministerio de Exteriores también confirmó que los sistemas de defensa antiaérea derribaron los drones iraníes en su espacio aéreo.

La ofensiva representa el segundo ataque reivindicado por Teherán contra instalaciones estadounidenses desde el viernes, cuando informó de una primera ofensiva a un radar de alerta temprana. En esa ocasión, Washington negó que el sistema hubiera sufrido daños.

Irán advierte que continuará respondiendo a los ataques de Estados Unidos

Tras la nueva ofensiva, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que su país mantendrá las represalias frente a cualquier acción militar dirigida a su territorio.

"Ya hemos declarado que no dejaremos ningún ataque sin respuesta. Ninguna agresión militar de Estados Unidos ni de otros países contra Irán quedará sin respuesta. Lo hemos demostrado en la práctica y en el futuro seguiremos actuando de la misma manera", declaró durante su rueda de prensa semanal.

Bagaei también cuestionó la colaboración de algunos países de Oriente Medio en las operaciones militares estadounidenses contra Irán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución relacionaron el ataque del domingo con una ofensiva estadounidense a una torre de telecomunicaciones en la ciudad iraní de Sirik. Teherán presentó esa acción como el motivo de su represalia.

En su comunicado, la organización también advirtió sobre el estrecho de Ormuz: "El estrecho de Ormuz está cerrado y cualquier agresión del enemigo estadounidense recibirá una respuesta aún más dura y contundente".

Baréin condena la ofensiva y responsabiliza a Teherán

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin condenó el nuevo ataque y responsabilizó directamente a Irán por las acciones contra su territorio. La institución sostuvo que el país no permitirá que sus instalaciones se conviertan en escenario de enfrentamientos entre otras naciones.

La ofensiva también generó preocupación entre los habitantes. Hayat Ibrahim, una residente de 65 años, expresó a AFP su temor ante la posibilidad de que se reanuden los ataques: "Es exactamente lo que esperaba que no ocurriera: que se reanudaran los ataques iraníes, con toda la preocupación y la incertidumbre que conllevan".

Baréin alberga una importante base naval estadounidense y otras instalaciones militares de Washington, por lo que se ha convertido en uno de los territorios afectados por las operaciones iraníes durante el conflicto.