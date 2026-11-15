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Política

Joaquín Ramírez queda fuera de carrera electoral: Somos Perú y APP disputarán el Gore Cajamarca el 6 de diciembre

Su movimiento, Cajamarca Renace, logró solo el 19,93% de los votos. Edison Carrasco de Somos Perú y Moisés González de APP se enfrentarán en una segunda vuelta luego de que ninguno de los dos superara el umbral del 30%.

Joaquín Ramírez no fue elegido como gobernador regional de Cajamarca | Composición: LR.
Joaquín Ramírez no fue elegido como gobernador regional de Cajamarca | Composición: LR.
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Joaquín Ramírez, excongresista y secretario de Fuerza Popular, quedó fuera de la carrera electoral por el Gobierno Regional de Cajamarca. El exrepresentante fujimorista ocupó el tercer lugar en el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Por encima de él quedaron Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP), que se ubicaron en el primer y segundo lugar, respectivamente.

Ramírez postuló con el Movimiento Político Regional Cajamarca Renace. De acuerdo con el conteo oficial, la agrupación política obtuvo solo el 19,93% de los votos válidos.

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Somos Perú fue la organización política que consiguió la mayor votación para el Gobierno Regional de Cajamarca. Con el 29,70% de los votos, su candidato, Edison Carrasco Olivera, quien cuenta con estudios técnicos en Administración de Empresas, se ubicó en el primer lugar.

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Carrasco Olivera se enfrentará en segunda vuelta a Moisés González Cruz, candidato de Alianza para el Progreso (APP), quien obtuvo el 23,16% de los votos. La normativa electoral establece que, si ningún candidato al Gobierno Regional supera el 30% de los votos válidos, se debe realizar una segunda vuelta entre los dos postulantes más votados. En Cajamarca, esta contienda entre Somos Perú y APP se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre. La misma fecha se aplicará en las demás regiones donde se presente este escenario.

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