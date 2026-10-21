Arqueólogos resuelven el misterio de un esqueleto medieval enterrado en un sarcófago de la época romana

El misterio del sarcófago romano desenterrado en la Abadía de Westminster finalmente fue resuelto. Foto: Dean & Chapter of Westminster

El misterio del sarcófago romano desenterrado en la Abadía de Westminster finalmente fue resuelto. Foto: Dean & Chapter of Westminster

Un antiguo sarcófago descubierto en 1869 en Westminster Abbey, en Inglaterra, escondía una combinación que durante casi 150 años desconcertó a los expertos. La pieza tenía una inscripción funeraria romana del siglo IV, pero su tapa estaba decorada con una enorme cruz anglosajona del siglo XI. Ahora, los expertos identificaron al que podría ser el individuo enterrado allí.

La tumba fue encontrada por el jefe de los canteros, pero cuando los expertos la examinaron, descubrieron que el enterramiento había sido saqueado a comienzos del siglo XIX. La ausencia de objetos funerarios complicó la identificación. Sin embargo, las características de la tumba apuntan a que el sarcófago romano fue reutilizado siglos después para sepultar a una figura religiosa de importancia.

En el lateral del sarcófago de la época romana que se conserva en la Abadía de Westminster, hay una inscripción en latín. Foto: Dean & Chapter of Westminster

Un sarcófago romano reutilizado para un abad

La parte inferior del sarcófago presenta decoración de estilo romano y una inscripción en latín dedicada a Valerius Amandinus. Su traducción señala: "A la memoria de Valerius Amandinus. Valerius Superventor y Marcellus hicieron esto para su padre".

Vista general del interior del sarcófago, con el esqueleto desordenado de un abad medieval. Foto: Pre-Construct Archaeology

En cambio, la cruz tallada en la tapa corresponde al siglo XI. Para los investigadores, esta combinación permite establecer que el sarcófago fue reutilizado mucho después de su fabricación original. "Esto nos lleva a la pregunta final de importancia: ¿quién era?", escribió el arqueólogo Warwick Rodwell en el estudio.

Pese a que no quedaron objetos que permitieran identificarlo, Rodwell considera que "era casi con seguridad un abad" que recibió un entierro digno dentro de un sarcófago de piedra con una gran cruz.

A partir de las fechas de nacimiento y muerte de los abades de Westminster y del periodo en que ejercieron como clérigos, Rodwell redujo la lista a Wulfsige, Ælfwig y Wulfnoth.

Ælfwig y Wulfnoth, los dos candidatos

Wulfsige, abad entre 988 y 993, parece menos probable porque posteriormente dejó Westminster para convertirse en obispo en otro lugar. Así, quedaron dos candidatos: Ælfwig, abad entre 993 y 1020, y Wulfnoth, quien ocupó el cargo entre 1020 y 1049.

"En consecuencia, tenemos dos candidatos viables para el ocupante del sarcófago. El hecho de que Ælfwig ya fuera un monje de Westminster podría favorecerlo", escribió Rodwell.

Aun así, el misterio no está completamente cerrado. Los expertos desconocen por qué un abad del siglo XI fue enterrado en un sarcófago romano del siglo IV, una práctica considerada extremadamente inusual.

El sarcófago fue fabricado con piedra caliza de Oxfordshire. Rodwell plantea que pudo haber pertenecido originalmente a un mausoleo romano y que quizá fue trasladado posteriormente. Incluso podría existir una villa romana con su cementerio cerca de Westminster Abbey, todavía pendiente de ser descubierta.

Actualmente, el sarcófago se encuentra expuesto en las Queen’s Diamond Jubilee Galleries de Westminster Abbey.