En 1921, cientos de obreros se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina: lo que siguió dejó una herida que aún perdura Cada año se realizan homenajes para recordar a las víctimas. Estas conmemoraciones resaltan la lucha por las condiciones laborales básicas de los trabajadores en la Argentina de principios del siglo XX.

En diciembre de 1921, peones rurales se reunieron en la Estancia Anita, Santa Cruz, donde optaron por rendirse ante las fuerzas militares, buscando preservar sus vidas.

En diciembre de 1921, peones rurales se reunieron en la Estancia Anita, Santa Cruz, donde optaron por rendirse ante las fuerzas militares, buscando preservar sus vidas. Ilustración LR

En diciembre de 1921, cientos de peones rurales se concentraron en la Estancia Anita, cerca de El Calafate (Santa Cruz), para definir su postura ante el avance militar. Tras un intenso debate, la asamblea optó por la rendición con la esperanza de preservar sus vidas. De acuerdo con la revista Haroldo, del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, esta capitulación derivó en fusilamientos masivos e inhumaciones en fosas comunes.

El trágico suceso integró la sangrienta represión denominada Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica en el antiguo Territorio Nacional. Respecto al impacto global del conflicto, un informe de 2022 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación precisó que hasta 1.500 huelguistas habrían sido asesinados durante el conjunto de esas operaciones. Dicha cifra contempla la totalidad de la campaña y no se limita exclusivamente al tramo de Anita.

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¿Por qué protestaron los peones rurales de la Patagonia Rebelde en la Estancia Anita?

En 1921, los trabajadores rurales de Santa Cruz exigieron condiciones laborales básicas para subsistir en los establecimientos ganaderos. El proyecto presentado en la Cámara de Diputados argentina durante 2024 rescata peticiones clave: "un sueldo mínimo de 100 pesos, velas para iluminar las habitaciones y botiquines con instrucciones en español, en lugar de inglés". El reclamo también abarcó aumentos de salarios, alimento adecuado e higiene digna.

La huelga inicial contó con la mediación del teniente coronel Héctor Benigno Varela en febrero de 1921, según la publicación Las huelgas patagónicas de 1921-1922 del Archivo Nacional de la Memoria. El retiro de las tropas hacia Buenos Aires pareció pacificar el territorio; no obstante, el desinterés patronal por aplicar el pacto y el arresto de manifestantes desataron un segundo paro general hacia fines de octubre.

El avance militar cercó a los huelguistas en Anita, desencadenando una intensa disputa interna sobre el camino a seguir. Antonio Soto aconsejó la retirada, Pablo Schulz impulsó la resistencia armada y Juan Farina sugirió entregarse a cambio de garantías vitales. Este último criterio prevaleció entre la mayoría, mientras Soto escapó rumbo a la cordillera.

¿Qué ocurrió tras la tragedia de Estancia Anita y cómo se rinde homenaje a las víctimas?

Luego de la entrega de los peones, el capitán Pedro Viñas Ibarra, bajo las órdenes del teniente coronel Héctor Benigno Varela, encabezó las ejecuciones en el establecimiento. Según las estimaciones del historiador Osvaldo Bayer —registradas por la Universidad Nacional de Cuyo y Revista Haroldo—, entre 120 y 150 obreros perecieron fusilados entre el 7 y el 10 de diciembre de 1921, aunque no hay un saldo definitivo para ese sitio.

La identificación de fosas comunes e individuales avanzó mediante un informe científico de agosto de 2015 realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y asentado en el Archivo Nacional de la Memoria. En el ámbito legal, la Secretaría de Derechos Humanos demandó en 2022 un juicio por la verdad tras argumentar: "La obligación del Estado no se agota en la respuesta punitiva", con el objetivo de transparentar los sucesos y asegurar el derecho de las familias a la verdad.

El cenotafio ubicado en la propiedad patagónica congrega homenajes anuales a los fallecidos durante la Patagonia Rebelde. En noviembre de 2025, la Legislatura de Santa Cruz declaró de interés provincial el acto previsto para el 8 de diciembre de dicho período, mientras la institución memorialista pondera el legado documental de Bayer como un pilar imprescindible para comprender las causas y consecuencias de la huelga.