Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko se va a China, pero Papa vuelve al Perú y diputados se mechan por Castillo | Arde Troya con Juliana Oxenford

EN VIVO | Papa León XIV: último día de su visita a Argentina
Mundo

En 1921, cientos de obreros se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina: lo que siguió dejó una herida que aún perdura

Cada año se realizan homenajes para recordar a las víctimas. Estas conmemoraciones resaltan la lucha por las condiciones laborales básicas de los trabajadores en la Argentina de principios del siglo XX.

En diciembre de 1921, peones rurales se reunieron en la Estancia Anita, Santa Cruz, donde optaron por rendirse ante las fuerzas militares, buscando preservar sus vidas.
En diciembre de 1921, peones rurales se reunieron en la Estancia Anita, Santa Cruz, donde optaron por rendirse ante las fuerzas militares, buscando preservar sus vidas.Ilustración LR
Por
google iconLa República en Google

En diciembre de 1921, cientos de peones rurales se concentraron en la Estancia Anita, cerca de El Calafate (Santa Cruz), para definir su postura ante el avance militar. Tras un intenso debate, la asamblea optó por la rendición con la esperanza de preservar sus vidas. De acuerdo con la revista Haroldo, del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, esta capitulación derivó en fusilamientos masivos e inhumaciones en fosas comunes.

El trágico suceso integró la sangrienta represión denominada Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica en el antiguo Territorio Nacional. Respecto al impacto global del conflicto, un informe de 2022 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación precisó que hasta 1.500 huelguistas habrían sido asesinados durante el conjunto de esas operaciones. Dicha cifra contempla la totalidad de la campaña y no se limita exclusivamente al tramo de Anita.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Puedes ver

La reflexión de Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, en 'Cien años de soledad': “El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”

lr.pe

¿Por qué protestaron los peones rurales de la Patagonia Rebelde en la Estancia Anita?

En 1921, los trabajadores rurales de Santa Cruz exigieron condiciones laborales básicas para subsistir en los establecimientos ganaderos. El proyecto presentado en la Cámara de Diputados argentina durante 2024 rescata peticiones clave: "un sueldo mínimo de 100 pesos, velas para iluminar las habitaciones y botiquines con instrucciones en español, en lugar de inglés". El reclamo también abarcó aumentos de salarios, alimento adecuado e higiene digna.

LR Focus

La huelga inicial contó con la mediación del teniente coronel Héctor Benigno Varela en febrero de 1921, según la publicación Las huelgas patagónicas de 1921-1922 del Archivo Nacional de la Memoria. El retiro de las tropas hacia Buenos Aires pareció pacificar el territorio; no obstante, el desinterés patronal por aplicar el pacto y el arresto de manifestantes desataron un segundo paro general hacia fines de octubre.

El avance militar cercó a los huelguistas en Anita, desencadenando una intensa disputa interna sobre el camino a seguir. Antonio Soto aconsejó la retirada, Pablo Schulz impulsó la resistencia armada y Juan Farina sugirió entregarse a cambio de garantías vitales. Este último criterio prevaleció entre la mayoría, mientras Soto escapó rumbo a la cordillera.

Puedes ver

María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

lr.pe

¿Qué ocurrió tras la tragedia de Estancia Anita y cómo se rinde homenaje a las víctimas?

Luego de la entrega de los peones, el capitán Pedro Viñas Ibarra, bajo las órdenes del teniente coronel Héctor Benigno Varela, encabezó las ejecuciones en el establecimiento. Según las estimaciones del historiador Osvaldo Bayer —registradas por la Universidad Nacional de Cuyo y Revista Haroldo—, entre 120 y 150 obreros perecieron fusilados entre el 7 y el 10 de diciembre de 1921, aunque no hay un saldo definitivo para ese sitio.

La identificación de fosas comunes e individuales avanzó mediante un informe científico de agosto de 2015 realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y asentado en el Archivo Nacional de la Memoria. En el ámbito legal, la Secretaría de Derechos Humanos demandó en 2022 un juicio por la verdad tras argumentar: "La obligación del Estado no se agota en la respuesta punitiva", con el objetivo de transparentar los sucesos y asegurar el derecho de las familias a la verdad.

El cenotafio ubicado en la propiedad patagónica congrega homenajes anuales a los fallecidos durante la Patagonia Rebelde. En noviembre de 2025, la Legislatura de Santa Cruz declaró de interés provincial el acto previsto para el 8 de diciembre de dicho período, mientras la institución memorialista pondera el legado documental de Bayer como un pilar imprescindible para comprender las causas y consecuencias de la huelga.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante hacia el futuro, dispuesto a aprovechar oportunidades a su alcance": Isabel Allende y su reflexión sobre empezar de nuevo

En 1921, cientos de obreros se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina: lo que siguió dejó una herida que aún perdura

Ferran Adrià, un famoso chef, sobre las hamburguesas y papas de McDonald’s: “No me gusta pero tengo mucho respeto, porque yo a 4 euros no sabría hacerlo mejor”

Mundo

"El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante hacia el futuro, dispuesto a aprovechar oportunidades a su alcance": Isabel Allende y su reflexión sobre empezar de nuevo

Ferran Adrià, un famoso chef, sobre las hamburguesas y papas de McDonald’s: “No me gusta pero tengo mucho respeto, porque yo a 4 euros no sabría hacerlo mejor”

Papa León XIV y sus raíces afrodescendientes: la historia de su familia entre el Caribe, la migración y la segregación racial en Estados Unidos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Roberto Burneo, presidente del JNE: “Nunca íbamos a avalar una reelección encubierta”

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y Ley de Extinción de Dominio

Cuestionan a Keiko Fujimori por priorizar viaje al exterior: "Es un horror diplomático"