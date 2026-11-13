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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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Papa León XIV viaja a Chiclayo con una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo colocada frente a su asiento

Ambos religiosos nacieron fuera del Perú, pero desarrollaron aquí su labor pastoral. La imagen acompañará al pontífice en un recorrido que comienza en el norte del país.

El papa León XIV realizará este viernes 13 de noviembre su primera visita a Chiclayo, una de sus "queridas diócesis", donde tuvo una etapa significativa en su labor pastoral.
El papa León XIV realizará este viernes 13 de noviembre su primera visita a Chiclayo, una de sus "queridas diócesis", donde tuvo una etapa significativa en su labor pastoral.Foto: composición LR/LATAM
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El papa León XIV viaja este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, ciudad que considera su querida diócesis, como expresó en su primer saludo desde el Vaticano tras su elección como pontífice, en mayo de 2025. Allí desarrolló una importante etapa de su labor pastoral en el Perú. Un detalle especial acompaña este primer desplazamiento: una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo colocada frente al asiento del pontífice en el avión que lo traslada por el territorio nacional.

La iniciativa corresponde a LATAM Airlines, aerolínea encargada de los vuelos del Santo Padre durante su visita al Perú. La imagen del religioso estará presente en la primera fila de la aeronave y representa un gesto simbólico que León XIV encontrará durante su trayecto hacia el norte del país.

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¿Por qué Santo Toribio de Mogrovejo acompaña al papa León XIV?

La elección de Santo Toribio de Mogrovejo también guarda relación con la historia de ambos religiosos. Al igual que León XIV, quien nació en Estados Unidos y desarrolló parte de su trayectoria eclesiástica en el Perú, el santo nació en España y ejerció su labor pastoral en territorio peruano. Fue el segundo arzobispo de Lima y una de las figuras fundamentales de la evangelización en el país.

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Además, este año se conmemoran trescientos años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Como parte de su visita a la región Lambayeque, el papa León XIV también acudirá a su santuario, ubicado en Zaña.

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¿Cuál es la agenda del papa León XIV en Chiclayo?

La visita a Chiclayo marca el inicio del recorrido nacional del pontífice, que contempla desplazamientos a distintas ciudades del país. Durante su estadía en la región Lambayeque, León XIV encabezará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y visitará el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña.

LATAM Airlines está a cargo de trasladar al papa entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, así como de su posterior retorno a Roma.

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