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Detienen a 6 policías implicados en la red criminal “Los Injertos de Barranca”

Efectivos pertenecen a la Unidad de Protección de Carreteras de Chasquitambo (Barranca-Lima) y son investigados por encubrimiento real, la falsificación de documentos y la omisión de denuncia. Organización criminal está integrada por 16 personas dedicadas a la extorsión, sicariato y robo agravado. Hay 8 detenidos.

Agentes de la Diviac detuvieron a seis policías en Barranca.
Agentes de la Diviac detuvieron a seis policías en Barranca.
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El arreglo era tan obsceno que ahora son investigados por encubrimiento real, falsificación de documentos y omisión de denuncia. Seis policías fueron detenidos en Barranca, al norte de Lima, por integrar, presuntamente, una organización criminal involucrada en extorsión, sicariato y robo agravado.

En total son 16 las personas que conformarían la red delictiva 'Los Injertos de Barranca', pero hasta anoche solo se había detenido a ocho de ellos, entre los que se encuentran los seis efectivos pertenecientes a la Unidad de Protección de Carreteras de Chasquitambo, en el Valle Fortaleza.

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Ellos se suman a la detención de dos tenientes PNP detenidos por vender en S/4.000 un arma de fuego robada a otro efectivo, y a la de un suboficial PNP arrestado por alquilar por S/50,00 su arma de reglamento a integrantes de bandas delictivas. Ambos casos ocurrieron en las últimas semanas, también en Barranca.

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Las intervenciones a Los Injertos de Barranca se realizaron en Barranca, Pativilca y Paramonga tras un megaoperativo ejecutado por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura.

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Según la información preliminar, la organización habría perpetrado actividades criminales relacionadas con extorsiones, sicariato y robo agravado, además de otros hechos que son materia de investigación fiscal.

El despliegue policial y fiscal se desarrolló de manera simultánea mediante allanamientos e intervenciones en inmuebles ubicados en dichos distritos. La operación permitió recoger elementos de convicción, incautar evidencias y establecer la participación de otras personas en la estructura delictiva.

Entre los delitos que son materia de investigación figuran el encubrimiento real, la falsificación de documentos y la omisión de denuncia, según informaron los agentes del orden.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades individuales de los efectivos intervenidos y el presunto papel que habrían desempeñado dentro de la organización. El fiscal a cargo del caso, Giovanni Valle, adelantó que los seis policías estarían implicados, por ejemplo, en la intervención de un vehículo robado, cargado con arroz, que no dieron cuenta al departamento de investigación criminal.

OTROS POLICÍAS DETENIDOS

Este nuevo escándalo en la Policía Nacional se da en medio de otros hechos que han puesto bajo cuestionamiento la actuación de algunos efectivos policiales en esta provincia limeña de Barranca.

 En diciembre de 2024, un operativo permitió intervenir a integrantes de la organización criminal denominada Las Hienas Verdes de Barranca, en cuya investigación se señaló a seis policías como presuntos colaboradores de la red dedicada a extorsiones y sicariato.

Asimismo, el 7 de noviembre de 2026, se informó sobre un suboficial de la PNP investigado por presuntamente alquilar su arma de fuego a delincuentes por S/50 y proporcionar información reservada sobre operativos policiales.

El suboficial de tercera PNP Farid Campos Tocas recibió siete meses de prisión preventiva.

Los tenientes PNP Johan Yamir Rumay Gamarra y Kevin Gianfranco Sosa Mejía, quienes prestaban servicio en la comisaría de Barranca, fueron intervenidos por tratar de vender una pistola robada.  Blaice Bernhard Norabuena Alva, alias 'Terry', es civil señalado como el encargado de negociar y vender el arma.

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