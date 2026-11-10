China conserva un antigua reflexión sobre la educación que sigue vigente: "Darle a un hijo una habilidad es mejor que darle mil piezas de oro"

El proverbio chino asegura que enseñar una habilidad es más beneficioso que ofrecer mil piezas de oro, preparando a los hijos para enfrentar la vida.

El proverbio chino asegura que enseñar una habilidad es más beneficioso que ofrecer mil piezas de oro, preparando a los hijos para enfrentar la vida. Foto: Magnific

La educación y los conocimientos pueden convertirse en una de las herencias más valiosas que unos padres dejan a sus hijos. Una antigua reflexión de la filosofía china plantea que enseñar una habilidad tiene mucho más valor que entregar una fortuna, porque permite a una persona desenvolverse por sí misma.

El proverbio “Darle a un hijo una habilidad es mejor que darle mil piezas de oro” resume esta enseñanza, que se ha transmitido durante generaciones. Su mensaje invita a reflexionar sobre la importancia de preparar a los hijos para afrontar las dificultades de la vida, desarrollar sus capacidades y construir su propio futuro.

Video destacado 🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

¿Qué significa el proverbio chino sobre la educación y las habilidades?

La frase sostiene que los bienes materiales pueden desaparecer, gastarse o perder su valor ante una crisis económica. En cambio, una habilidad, un oficio o un conocimiento acompañan a una persona durante toda su vida y pueden ayudarla a conseguir sus propios recursos.

En chino, el proverbio se escribe 赐子千金，不如教子一艺 (cì zǐ qiān jīn, bù rú jiào zǐ yī yì). El término yì hace referencia a un arte, una técnica o un saber práctico, por lo que la enseñanza no se limita a los trabajos manuales, sino que también incluye conocimientos intelectuales y otras destrezas.

El origen de esta antigua enseñanza de la filosofía china

Aunque la formulación exacta del proverbio no aparece en un clásico específico, su significado tiene antecedentes de hace más de 2.000 años. El Libro de Han, una crónica oficial de esa dinastía, recoge un refrán de las regiones de Zou y Lu que señala: “Dejar a un hijo un cesto lleno de oro no vale tanto como enseñarle un clásico”.

La reflexión también se relaciona con las enseñanzas del erudito Yan Zhitui, quien escribió en sus Instrucciones familiares que acumular una gran fortuna no tenía tanto valor como transmitir una pequeña habilidad. Su mensaje se mantiene vigente: más allá del dinero o las propiedades que una familia pueda heredar, los conocimientos permiten a las nuevas generaciones desenvolverse, adaptarse y superar las dificultades.