Terremotos de magnitud 7,5 y 7,6 cerca de la Antártida revelan que antiguas fracturas tectónicas bajo el océano pueden reactivarse Bajo el paso de Drake, entre Sudamérica y la Antártida, existen antiguas estructuras tectónicas que pueden reactivarse y provocar terremotos de gran magnitud.

Dos sismos de magnitud 7,5 y 7,6 estremecieron el paso de Drake en 2025, revelando la reactivación de antiguas fracturas oceánicas tras millones de años de inactividad.

Dos sismos de magnitud 7,5 y 7,6 estremecieron el paso de Drake en 2025, revelando la reactivación de antiguas fracturas oceánicas tras millones de años de inactividad. Ilustración LR

Dos sismos de magnitud 7,5 y 7,6 sacudieron el paso de Drake en 2025. Estos temblores, separados por 15 kilómetros y 49 días, ocurrieron dentro de la extinta placa de Phoenix, cerca de la Antártida. El fenómeno ofrece pruebas claras de que antiguas fracturas oceánicas pueden despertar tras millones de años de inactividad.

Una investigación liderada por Emanuele Lodolo, científico del Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental de Italia, analizó este hallazgo. El estudio, divulgado en Communications Earth & Environment, asocia los dos movimientos telúricos con una estructura compatible con una antigua falla transformante originada en una etapa previa de desplazamiento tectónico.

¿Qué causó la reactivación de las fallas sísmicas en la Antártida?

La geometría heredada y las presiones actuales por la interacción entre la placa de Scotia y la Antártica reactivaron una discontinuidad fósil en la región polar. Según una publicación en Nature, esa configuración geométrica particular facilitó la deformación del terreno hasta fisurar nuevamente una grieta geológica que parecía inactiva.

Satélite capta un gran iceberg en el paso de Drake, zona con fracturas submarinas por millones de años de evolución tectónica. Foto: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Este fenómeno sísmico confirma los principios descritos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Las fuerzas tectónicas se desplazan desde las fronteras hacia el núcleo de los bloques terrestres; al colisionar con debilidades del pasado, se incrementa drásticamente la probabilidad de un terremoto en esas zonas de falla preexistentes.

Además, los perfiles de reflexión sísmica detectaron señales de magma cerca de los epicentros. Los investigadores interpretan que la estructura opera como una zona de desgarre sobre el fragmento de Phoenix, el cual experimenta un hundimiento gradual bajo el bloque de las islas Shetland del Sur.

¿Qué revela el estudio sobre los grandes terremotos fuera de los límites activos entre placas?

Antiguos límites tectónicos conservan zonas de debilidad mecánica durante millones de años a pesar de la interrupción en su movimiento. La reactivación de estas estructuras inactivas genera sismos de gran magnitud cuando reciben tensiones suficientes, lo que demuestra que la ausencia de actividad reciente en el suelo no asegura estabilidad telúrica permanente.

Investigadores, liderados por Emanuele Lodolo, analizan cómo la interacción entre las placas de Scotia y Antártica provocó esta actividad sísmica en la región polar, confirmando principios del USGS sobre debilidades tectónicas. Foto: W. Bulach

La evaluación de ese riesgo presenta desafíos complejos para la comunidad científica. Según una revisión publicada en 2026 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los bajos desplazamientos de las fallas, los registros instrumentales incompletos y la escasez de observaciones cercanas a grandes eventos complican el cálculo de su recurrencia y de las sacudidas esperadas.

El análisis actual carece de capacidad para anticipar la fecha de un nuevo evento sísmico. El organismo estadounidense aclara que "una predicción debe establecer cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto, algo que la ciencia aún no puede determinar", por lo que los mapas de probabilidad regional solo cumplen una función preventiva.