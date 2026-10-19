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Gobierno de Chile revela la detención de 110 personas tras protestas por aniversario del estallido social de 2019

La marcha, que reunió a aproximadamente 2.800 personas en Santiago, dejó 14 policías y 4 civiles heridos, y registró incidentes como un ataque incendiario a un bus.

La marcha, la primera bajo el mandato del presidente José Antonio Kast, resultó en 14 policías y 4 civiles heridos. Foto: X/@MagaSignalNews.
La marcha, la primera bajo el mandato del presidente José Antonio Kast, resultó en 14 policías y 4 civiles heridos. Foto: X/@MagaSignalNews.
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Al menos 110 personas fueron detenidas a nivel nacional en Chile este domingo durante las protestas de conmemoración del séptimo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019. Esta fue la primera marcha de su tipo bajo el mandato del ultraderechista José Antonio Kast y presentó un balance de 14 policías y 4 civiles heridos durante la jornada.

De acuerdo con el medio ADN, la cifra de arrestos representa un 41% más que en 2025, de los cuales 99 corresponden a la Región Metropolitana. Además, según el nuevo balance, cerca de 2.800 personas salieron a las calles durante la jornada.

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Entre las estadísticas también se contabilizaron 44 arrestos por desórdenes, siete por infracciones a la Ley Anti barricadas y otros siete por lanzamientos de objetos contra funcionarios policiales.

Aunque otros lugares del país registraron enfrentamientos, según los medios locales la marcha se registró principalmente en el centro de Santiago, donde las fuerzas del orden dispersaron a los manifestantes con cañones de agua y bombas lacrimógenas. "Esto es delincuencia pura y dura, es anarquismo, es generar desorden e inestabilidad", indicó al respecto el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

"Hay gente que todavía no entiende y confunde las cosas. Ellos son, los que hacen, estas cosas delincuentes, antisociales, sociópatas, gente que busca confundir el término expresión, de manifestación, cosas que se pueden hacer en nuestro país sin afectar los derechos de los demás de manera pacífica, con violencia y con cometer delitos", añadió.

Cabe indicar que en la protesta se registraron dos ataques incendiarios contra buses, de los cuales uno terminó completamente quemado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

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Una lucha contra normas actuales

Fuera de la consigna histórica, dentro de la concentración también se escucharon reclamos contra los millonarios ajustes fiscales dentro del actual gobierno de Kast, autoridad que en solo siete meses de asumir el cargo registra una alta desaprobación.

De acuerdo con la encuesta Agenda Criteria, el líder republicano llegó a 28% de aprobación en la última estadística revelada, mientras que su desaprobación bajó cuatro puntos y se ubicó en 60%. En tanto, un 12% de los encuestados declaró no saber. Frente a la consulta de quién les gustaría que fuera el próximo presidente, la ciudadanía chilena encabezó a Johannes Kaiser.

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