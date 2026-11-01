Gadi Eisenkot, principal rival político de Netanyahu, abre la puerta a un pacto con partidos árabes El candidato de la oposición busca el apoyo de los partidos árabes para formar gobierno, pero su propuesta enfrenta diferencias sobre Hamás y el rechazo de uno de sus aliados políticos.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar y principal rival político de Benjamin Netanyahu, abrió la posibilidad de formar un gobierno con el respaldo de las agrupaciones árabes de Israel. El exjefe del Ejército presentó cuatro principios que deberán cumplir los posibles socios de una coalición para participar en su eventual administración.

La iniciativa busca reunir los apoyos necesarios para desplazar al primer ministro del poder, después de que su bloque obtuviera 53 escaños en las elecciones del martes, frente a los 48 conseguidos por el sector de Eisenkot. Los partidos árabes, que suman 19 representantes, podrían resultar decisivos en las negociaciones para formar gobierno.

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Las condiciones de Eisenkot para formar una coalición

En un comunicado difundido el sábado por la noche, el candidato estableció que cualquier partido interesado en integrar su gobierno deberá reconocer a Israel como Estado judío y comprometerse con los valores de su independencia. También exigió considerar a Hamás una organización terrorista que debe ser destruida, reconocer la autoridad de Israel sobre Gaza y coincidir con la postura acerca del servicio militar obligatorio.

Sin embargo, estas condiciones representan un obstáculo para las negociaciones. Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta Árabe, evitó calificar a Hamás como organización terrorista durante una entrevista con Canal 12. “No estoy en una sala de interrogatorios”, respondió cuando fue presionado para pronunciarse sobre el tema.

Por su parte, Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, criticó la posibilidad de un acuerdo. “Quieren formar un gobierno con esta escoria humana. ¡Vergonzoso!”, publicó en redes sociales.

Los obstáculos para desplazar a Netanyahu

Otro problema es la oposición de Avigdor Lieberman, dirigente de Yisrael Beitenu, que obtuvo siete escaños. El político prometió no participar en un gobierno que dependa del respaldo de los partidos árabes. Si su formación vota en contra, Eisenkot quedaría a un escaño de alcanzar los 61 necesarios para una mayoría.

El presidente Isaac Herzog consultará a los líderes políticos el miércoles y posteriormente encargará a un candidato intentar formar gobierno en un plazo de 28 días, prorrogable por otros 14.