Congreso colombiano aprueba presupuesto récord de US$ 204 millones a Abelardo de la Espriella para el 2027

Durante la madrugada y con una cifra récord, el Congreso de Colombia aprobó el presupuesto general que presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027. De esta manera, la administración contará con 634,9 billones de pesos (alrededor de 204 millones de dólares), un monto 16% mayor al actual y un 10% más alto que lo proyectado en julio por el expresidente Gustavo Petro.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, aseguró al respecto que el aumento busca sincerar las cuentas de la nación. Según reveló El País, 393 billones se destinarán a los gastos de funcionamiento del Estado, 147 billones al servicio de la deuda y 95 billones para la inversión pública. El gran monto se presenta como un llamativo contraste con la promesa de reducción de gasto público hecha en campaña.

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Por su parte, el mandatario colombiano celebró la que sería su primera victoria legislativa. "Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República", indicó.

La mayoría de la Cámara de Representantes votó el proyecto de ley con 112 votos por el sí y solo uno por el no. Además, el Senado también respaldó la iniciativa, con 57 votos por el sí y solo dos por el no. Las mayorías se lograron gracias al apoyo de los congresistas de los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical, el partido de la U y Salvación Nacional.

Por su parte, el Pacto Histórico, el único partido de oposición, decidió retirarse del debate antes de las votaciones. La representante María Fernanda Carrascal indicó al respecto que el partido no se arrodilla ante el actual presidente. Además, Alfredo Mondragón, representante a la Cámara, denunció que se "esperó hasta las 3 de la madrugada para votar en contra de los derechos sociales".

Celebración oficialista

"Quiero, en nombre del gobierno nacional, agradecerles a ustedes el trabajo de estos meses en la aprobación del presupuesto. También quiero agradecer el trabajo de la oposición por la fortaleza con la que defendieron sus opiniones", indicó Gómez, quien también explicó que este "es el primer paso para volver a encaminar la economía del país hacia el crecimiento".

Por su parte, Rodrigo Lara, ministro del Interior y antiguo senador, también agradeció los votos y envió felicitaciones al ministro Miguel Gómez Martínez y su equipo por la impecable presentación del presupuesto.

Sin embargo, pese al tácito triunfo, la administración aseguró que solo la aprobación es el primer paso de una operación fiscal más compleja y más extensa. Según se detalló, el proyecto de ley de ajuste fiscal busca reducir un hueco fiscal que podría ser de 9,4% del PIB y los pagos de la deuda sumarían 115 billones de pesos. El ministro Gómez se comprometió a presentar esta medida.