Colombia baja impuestos a las empresas y devuelve el IVA a los hogares para evitar la recesión económica El proyecto propone que el café, el azúcar, el vino, los celulares, los computadores, las tabletas y determinados insumos agropecuarios pasen a pagar el 19% de IVA desde 2028. Además, se propone reducir el impuesto de renta de las empresas del 35% al 31%.

El Gobierno de Colombia presentó la Ley de Rescate Económico en el Congreso, diseñada para reducir tributos a empresas y devolver el IVA a 19 millones de personas de bajos ingresos

El Gobierno de Colombia presentó la Ley de Rescate Económico en el Congreso, diseñada para reducir tributos a empresas y devolver el IVA a 19 millones de personas de bajos ingresos

El Gobierno de Colombia presentó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, un proyecto de 105 artículos que plantea reducir los tributos a las empresas, devolver el impuesto al valor agregado (IVA) a 19 millones de personas de menores ingresos y disminuir el gasto público. La iniciativa, impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, busca contener el déficit fiscal, frenar el crecimiento de la deuda y evitar una recesión que, según el Ejecutivo, podría provocar la pérdida de 360.000 empleos.

La propuesta contempla una reducción del impuesto de renta empresarial del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Al mismo tiempo, establece cambios en los tributos que pagan las personas naturales y amplía la cantidad de productos sujetos al IVA del 19%. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentaron el proyecto, que deberá superar el debate legislativo antes de convertirse en ley.

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Restrepo defendió la necesidad de aprobar las medidas y atribuyó la situación fiscal al manejo de la administración previa. "El Gobierno anterior del presidente, Gustavo Petro, nos dejó una bomba de tiempo", afirmó. También sostuvo que la iniciativa busca evitar consecuencias económicas y laborales. "Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. Por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión", declaró.

Gobierno recortará el gasto público y la contratación estatal

Uno de los componentes centrales de la reforma tributaria es reducir el tamaño del Estado. El Ejecutivo propone disminuir en un 50% el gasto destinado a contratos de prestación de servicios durante 2027 y recortar un 20% las asignaciones de personal para 2028, sin incluir a la fuerza pública en este último cálculo. También contempla revisar las compras estatales, las transferencias y los fondos públicos, además de vender activos considerados improductivos.

El Gobierno estima que cerca del 70% del ajuste fiscal recaerá sobre el propio Estado. La iniciativa también modifica la regla fiscal para establecer límites más estrictos al crecimiento de determinados gastos cuando la deuda neta se acerque al umbral previsto. Si el presupuesto supera esas restricciones, el Ejecutivo tendría que ordenar recortes mediante un decreto.

Por otra parte, el proyecto plantea un mecanismo de devolución del IVA denominado EfectIVA, que entraría en vigor el 1 de enero de 2028. Los 19 millones de colombianos en situación de pobreza y pobreza extrema recibirían el 100% del impuesto pagado, mientras que otros grupos vulnerables obtendrían devoluciones del 50%, 40% o 30%, según sus ingresos. Restrepo calculó que los hogares beneficiarios recibirían un promedio de 213.000 pesos mensuales.

Café, celulares y computadores pagarían IVA del 19%

La iniciativa también propone eliminar beneficios tributarios para diferentes bienes que actualmente están excluidos o gravados con tarifas inferiores. Entre ellos figuran el café, el azúcar y el vino, que pasarían del 5% al 19% de IVA desde 2028. La propuesta incluye computadores, celulares, tabletas, bicicletas y determinados insumos agropecuarios que perderían su exclusión del impuesto.

Estos cambios podrían elevar el precio de productos utilizados en la educación, el trabajo y la movilidad cotidiana. En el campo, el encarecimiento de algunos insumos también podría aumentar los costos de producción agrícola.

Para compensar parte de la carga tributaria, el Gobierno plantea que los sectores de mayores ingresos aporten más. El proyecto incluye un impuesto al patrimonio para quienes tengan un patrimonio líquido igual o superior a 5.001,71 millones de pesos desde 2027. Además, limita a 32,9 millones de pesos anuales la renta exenta del 25% que los trabajadores pueden descontar de sus ingresos laborales.

Facultades extraordinarias para fusionar entidades

La Ley de Rescate Económico solicita facultades extraordinarias para que Abelardo de la Espriella pueda suprimir, fusionar o dividir ministerios, departamentos administrativos y otras entidades del orden nacional. Estas atribuciones tendrían una duración de 6 meses después de la entrada en vigor de la reforma.

El proyecto también incorpora incentivos para atraer inversión privada mediante el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE). Las compañías que realicen nuevas inversiones productivas de determinados montos podrían acceder durante 16 años a beneficios como una tarifa de renta del 20% y garantías frente a nuevos impuestos sobre sus utilidades.

En materia de salud, el Ejecutivo propone destinar 30 billones de pesos durante los cuatro años de Gobierno para fortalecer la financiación del sistema. Asimismo, plantea aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, el alcohol, el tabaco y los juegos de suerte y azar.

El Proyecto de Ley 477 de 2026 fue radicado el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes. Sus disposiciones todavía deben discutirse en el Congreso de Colombia y podrían modificarse durante el trámite legislativo.