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Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en el partido Universitario vs Atlético Grau: “Juego brusco grave”

Winston Reátegui consideró que el delantero de Universitario cometió una infracción que ameritaba tarjeta roja por juego brusco grave.

Winston Reátegui habló sobre la polémica falta de Gianluca Lapadula. Foto: L1/Liga 1/composición LR
Winston Reátegui habló sobre la polémica falta de Gianluca Lapadula. Foto: L1/Liga 1/composición LR
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Universitario consiguió una importante victoria por 3-1 ante Atlético Grau en Trujillo y se ubica como líder del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, más allá de la remontada del conjunto crema, una polémica acción protagonizada por Gianluca Lapadula generó debate. Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), estuvo presente en el programa 'Al Límite' y consideró que el delantero debió recibir tarjeta roja por una fuerte entrada contra el futbolista Lucas Acevedo.

El exdirigente arbitral también expresó su postura sobre la jugada a través de la red social X. "Tarjeta Roja. Juego Brusco Grave. El VAR debió invitar a Kevin Ortega", escribió Reátegui, dejando en claro que la infracción cometida por Gianluca Lapadula merecía una sanción mayor.

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Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en el partido Universitario vs Atlético Grau

La polémica se produjo cuando el marcador estaba igualado 1-1. En una disputa por la pelota, el delantero terminó impactando contra el defensor argentino de Atlético Grau. "Es una jugada en la cual es un juego brusco grave, sinónimo de tarjeta roja. ¿Por qué? El juego brusco grave es cuando se disputa el balón y hay una fuerza desproporcionada al ir al mismo", manifestó.

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El expresidente de CONAR también diferenció la responsabilidad del árbitro principal y la del equipo encargado del video arbitraje. En ese sentido, insistió en que Kevin Ortega debió tener la oportunidad de observar las imágenes en el monitor. "Estas son las jugadas en las cuales el VAR ha debido llamarle y decirle 'mira, te doy las consideraciones', y que Kevin Ortega en cancha ya pueda establecer", mencionó Reátegui.

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¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

Universitario afrontará su próximo duelo ante Sport Boys el miércoles 4 de noviembre a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. Tengamos en cuenta que este es un enfrentamiento pendiente como parte de la fecha 14 del Torneo Clausura.

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