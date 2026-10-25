Netanyahu amenaza a Irán con un golpe "aplastante" previo a las elecciones y bloquea los cruces a Cisjordania Durante la jornada electoral, el Ejército cerrará los cruces hacia Cisjordania, tras desplazar a residentes de Hebrón debido a un ataque que dejó dos soldados muertos.

Netanyahu aseguró que el Ejército está preparado para defender al país. Foto: AFP.

Netanyahu aseguró que el Ejército está preparado para defender al país. Foto: AFP.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Irán y sus aliados recibirán golpes desproporcionados si intentan atacar Israel durante las elecciones legislativas del martes 27 de octubre.

"Tenemos indicios de inteligencia de que nuestros enemigos, Irán y sus brazos armados, pueden intentar provocarnos con ataques para perturbar las elecciones", afirmó en un video difundido por su oficina. "No nos pongáis a prueba", insistió, al asegurar que el Ejército está listo “tanto para la defensa como para el ataque”.

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La advertencia llega en plena campaña electoral, con Netanyahu y su principal rival, Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército, en una disputa ajustada que podría dejar a ambos bloques sin los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria. El mandatario difundió una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba una detonación nuclear en Tel Aviv y volvió a presentarse como el candidato capaz de enfrentar Teherán.

Según el Financial Times, el líder israelí presionó sin éxito a Estados Unidos para reanudar la ofensiva contra la República Islámica.

Cisjordania aislada durante elecciones

En paralelo, el Ejército israelí anunció el cierre de los cruces hacia Cisjordania ocupada durante la jornada electoral, después de desplazar a unos 2.000 residentes de Hebrón tras un ataque que causó la muerte de dos soldados israelíes.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que los desplazados no podrán regresar a sus viviendas hasta que concluyan las operaciones relacionadas con Hamás en la zona. Las fuerzas israelíes aseguraron haber realizado intervenciones en 40 localidades entre el viernes y el sábado, durante las cuales detuvieron a unos 40 sospechosos.

La Autoridad Palestina pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para proteger a los afectados