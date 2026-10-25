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Netanyahu amenaza a Irán con un golpe "aplastante" previo a las elecciones y bloquea los cruces a Cisjordania

Durante la jornada electoral, el Ejército cerrará los cruces hacia Cisjordania, tras desplazar a residentes de Hebrón debido a un ataque que dejó dos soldados muertos.

Netanyahu aseguró que el Ejército está preparado para defender al país. Foto: AFP.
Netanyahu aseguró que el Ejército está preparado para defender al país. Foto: AFP.
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Irán y sus aliados recibirán golpes desproporcionados si intentan atacar Israel durante las elecciones legislativas del martes 27 de octubre.

"Tenemos indicios de inteligencia de que nuestros enemigos, Irán y sus brazos armados, pueden intentar provocarnos con ataques para perturbar las elecciones", afirmó en un video difundido por su oficina. "No nos pongáis a prueba", insistió, al asegurar que el Ejército está listo “tanto para la defensa como para el ataque”.

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FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La advertencia llega en plena campaña electoral, con Netanyahu y su principal rival, Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército, en una disputa ajustada que podría dejar a ambos bloques sin los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria. El mandatario difundió una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba una detonación nuclear en Tel Aviv y volvió a presentarse como el candidato capaz de enfrentar Teherán.

Según el Financial Times, el líder israelí presionó sin éxito a Estados Unidos para reanudar la ofensiva contra la República Islámica.

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Cisjordania aislada durante elecciones

En paralelo, el Ejército israelí anunció el cierre de los cruces hacia Cisjordania ocupada durante la jornada electoral, después de desplazar a unos 2.000 residentes de Hebrón tras un ataque que causó la muerte de dos soldados israelíes.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que los desplazados no podrán regresar a sus viviendas hasta que concluyan las operaciones relacionadas con Hamás en la zona. Las fuerzas israelíes aseguraron haber realizado intervenciones en 40 localidades entre el viernes y el sábado, durante las cuales detuvieron a unos 40 sospechosos.

La Autoridad Palestina pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para proteger a los afectados

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