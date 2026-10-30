Una familia incorporó 15 ovejas a su plantación de cítricos y logró eliminar los herbicidas: ahora produce carne y proyecta elaborar quesos artesanales

Una familia de Entre Ríos, Argentina, encontró una alternativa para aprovechar el terreno de su plantación de cítricos sin recurrir a productos químicos. Juan Manuel Balmaceda y Flavia Mattiassi incorporaron 15 ovejas que se alimentan del pasto que crece debajo de los árboles frutales.

El emprendimiento, llamado Oveja Negra, combina citricultura y ganadería regenerativa para obtener dos producciones en una misma superficie. La iniciativa les permitió reducir los gastos en insumos y desarrollar la producción de carne ovina, mientras proyectan incorporar leche y quesos artesanales.

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¿Cómo utilizan las ovejas para reemplazar los herbicidas en su plantación de cítricos?

La pareja trabaja con ovejas de raza Dorper, distribuidas actualmente en tres hectáreas de su quinta. Para evitar que los animales dañen los árboles, utilizan bozales especiales que les permiten consumir la vegetación del suelo sin alcanzar los troncos, las ramas ni los frutos.

"El bozal es de un plástico liviano y resistente. No está fijo, se mueve y le permite al animal alimentarse fácilmente del tapiz del suelo, pero no le permite lastimar los troncos, ramonear o afectar la fruta", explicó Juan Manuel en el programa 'Moviendo el Avispero'. Con este método, consiguieron eliminar el uso de herbicidas, una práctica que representaba un gasto para el establecimiento.

El proyecto busca ampliar la producción de carne y elaborar quesos artesanales

El sistema también funciona mediante el pastoreo racional, que consiste en dividir el terreno en parcelas y trasladar diariamente a las ovejas para permitir que la vegetación se recupere. Actualmente, los productores cuentan con 15 animales, pero buscan extender el modelo a las nueve hectáreas de su plantación de cítricos.

Además de producir carne, la pareja evalúa incorporar ovejas lecheras para elaborar quesos y diversificar sus ingresos. "La idea es introducir algunos ovinos que den leche para poder diversificar aún más, tener una materia prima como es la leche y llevarla a un producto terminado como es el queso", explicó Juan Manuel. También iniciaron un proceso de certificación para respaldar la producción de carne ovina y cítricos.