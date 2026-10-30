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Notas de Prensa

Movistar registró un crecimiento acumulado de 19% en EBITDA al cierre del 3T26

Movistar lidera el mercado de fibra óptica con el 24% de participación y ha lanzado la temporada 2026 de conciertos Jammin Movistar, beneficitando a más de 20 mil usuarios.

El resultado operativo aumentó en S/52 millones respecto al año anterior. Foto: difusión.
El resultado operativo aumentó en S/52 millones respecto al año anterior. Foto: difusión.
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En el acumulado de enero a setiembre de 2026, el Ebitda aumentó 19% respecto del mismo periodo del año anterior, con una mejora en el margen de 4.3 puntos porcentuales

El resultado operativo a setiembre aumentó en S/52 millones respecto al mismo periodo del 2025, lo que representa una mejora interanual de 9%.

La compañía alcanzó un total de S/294 millones en eficiencias entre enero y setiembre de 2026, impulsadas por gestión de renovación y renegociación de contratos. Los recursos generados se destinan a fortalecer la propuesta de valor para clientes, mejorar la calidad del servicio e impulsar inversiones en la red.

larepublica.pe

El ARPU (el ingreso promedio por cliente) de fibra óptica tuvo un incremento de 8% en el 3T26 interanual, reflejo de una gestión más eficiente de los descuentos comerciales.

Un informe de Osiptel confirmó el liderazgo de Movistar en el mercado de fibra óptica con 24% de participación al segundo trimestre 2026.

Movistar continuó impulsando la música y la cultura peruana con el lanzamiento de la temporada 2026 de conciertos de Jammin Movistar, como beneficio exclusivo para sus clientes. A inicios de noviembre se habrán realizado cinco conciertos con más de 20 mil usuarios de los segmentos Black y Platinum.

Desde meses atrás, la compañía viene ejecutando un plan preventivo ante los posibles impactos del Fenómeno El Niño, orientado a garantizar la continuidad del servicio y reducir los riesgos de afectación de la red. Entre las principales medidas se encuentran el incremento en 50% de las cuadrillas técnicas de respuesta rápida, la reubicación preventiva de tramos de fibra óptica en zonas vulnerables y el fortalecimiento de los sistemas de respaldo de energía eléctrica, entre otras acciones.

“Al cierre del tercer trimestre seguimos avanzando en una reestructuración responsable, con una visión de largo plazo y foco en la sostenibilidad del negocio. Estamos fortaleciendo nuestra operación, mejorando la eficiencia y priorizando los recursos hacia iniciativas que nos permitan elevar la calidad del servicio, fortalecer nuestra propuesta de valor y construir una compañía más sólida y competitiva en el tiempo”, Ariel Palumbo. Chief Executive Officer de Integratel Perú.

“Nuestros resultados reflejan el sólido progreso que venimos consiguiendo. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad comercial y nuestros canales, preparando la operación para captar más clientes. Esto, sumado a la nueva y diferenciada propuesta de valor, consigue dejarnos en excelentes condiciones para acelerar nuestro crecimiento”, Juan Pons, Chief Operating Officer de Integratel Perú.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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