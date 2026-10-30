Movistar registró un crecimiento acumulado de 19% en EBITDA al cierre del 3T26

En el acumulado de enero a setiembre de 2026, el Ebitda aumentó 19% respecto del mismo periodo del año anterior, con una mejora en el margen de 4.3 puntos porcentuales.

El resultado operativo a setiembre aumentó en S/52 millones respecto al mismo periodo del 2025, lo que representa una mejora interanual de 9%.

La compañía alcanzó un total de S/294 millones en eficiencias entre enero y setiembre de 2026, impulsadas por gestión de renovación y renegociación de contratos. Los recursos generados se destinan a fortalecer la propuesta de valor para clientes, mejorar la calidad del servicio e impulsar inversiones en la red.

El ARPU (el ingreso promedio por cliente) de fibra óptica tuvo un incremento de 8% en el 3T26 interanual, reflejo de una gestión más eficiente de los descuentos comerciales.

Un informe de Osiptel confirmó el liderazgo de Movistar en el mercado de fibra óptica con 24% de participación al segundo trimestre 2026.

Movistar continuó impulsando la música y la cultura peruana con el lanzamiento de la temporada 2026 de conciertos de Jammin Movistar, como beneficio exclusivo para sus clientes. A inicios de noviembre se habrán realizado cinco conciertos con más de 20 mil usuarios de los segmentos Black y Platinum.

Desde meses atrás, la compañía viene ejecutando un plan preventivo ante los posibles impactos del Fenómeno El Niño, orientado a garantizar la continuidad del servicio y reducir los riesgos de afectación de la red. Entre las principales medidas se encuentran el incremento en 50% de las cuadrillas técnicas de respuesta rápida, la reubicación preventiva de tramos de fibra óptica en zonas vulnerables y el fortalecimiento de los sistemas de respaldo de energía eléctrica, entre otras acciones.

“Al cierre del tercer trimestre seguimos avanzando en una reestructuración responsable, con una visión de largo plazo y foco en la sostenibilidad del negocio. Estamos fortaleciendo nuestra operación, mejorando la eficiencia y priorizando los recursos hacia iniciativas que nos permitan elevar la calidad del servicio, fortalecer nuestra propuesta de valor y construir una compañía más sólida y competitiva en el tiempo”, Ariel Palumbo. Chief Executive Officer de Integratel Perú.

“Nuestros resultados reflejan el sólido progreso que venimos consiguiendo. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad comercial y nuestros canales, preparando la operación para captar más clientes. Esto, sumado a la nueva y diferenciada propuesta de valor, consigue dejarnos en excelentes condiciones para acelerar nuestro crecimiento”, Juan Pons, Chief Operating Officer de Integratel Perú.