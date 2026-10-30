Pablo Guede vs Hernán Barcos: las fuertes frases que se dijeron en su enfrentamiento en el Cristal - Alianza Lima El entrenador de Alianza Lima y el delantero protagonizaron un tenso intercambio durante el partido ante Sporting Cristal. La discusión incluyó insultos y desafíos de ambos lados.

Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante el Sporting Cristal vs. Alianza Lima, luego de intercambiar una serie de frases en pleno partido. El entrenador blanquiazul y el delantero se encararon frente a las cámaras y dejaron un tenso diálogo en el que hubo insultos, reproches y hasta una invitación a conversar fuera de la cancha.

¿Qué se dijeron Pablo Guede y Hernán Barcos durante su discusión?

El cruce verbal comenzó cuando Hernán Barcos intentó que Pablo Guede lo escuchara. "Me vas a escuchar", le dijo el delantero, pero el entrenador respondió con un tajante "tómatela". El futbolista insistió: "Escúchame", aunque recibió otra provocación del técnico: "¿Quién sos? Pelotudo".

Lejos de terminar la discusión, Barcos le propuso conversar en otro momento. "Algún día, tómate un café conmigo", expresó. Sin embargo, Guede rechazó la invitación y volvió a pedirle que se alejara: "Tómatela, tómatela. No me voy a tomar nada contigo".

El intercambio continuó con nuevos calificativos. "Sos un cobarde" y "cag…", le lanzó Barcos al entrenador hasta en dos oportunidades. Guede cerró el tenso episodio con una respuesta: "Dos huev…".

El intercambio entre el técnico blanquiazul y el delantero se convirtió en uno de los momentos más tensos del encuentro. Las frases que se dedicaron evidenciaron el fuerte cruce que protagonizaron en el campo de juego.

Pablo Guede y Hernán Barcos se 'pecharon' tras el final del Alianza Lima vs Sporting Cristal

La tensión entre Pablo Guede y Hernán Barcos no terminó con el pitazo final del Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Tras el triunfo celeste, ambos protagonizaron un nuevo altercado cuando los equipos se retiraban hacia los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo, lo que elevó aún más la polémica alrededor del encuentro.

Un video registrado por un hincha desde las tribunas muestra el momento en que Barcos espera al entrenador blanquiazul. Cuando Guede se acerca, se produce un intercambio físico en el que el técnico empuja al delantero. La situación generó la reacción inmediata de futbolistas de ambos planteles, quienes intervinieron para separarlos y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.