Temblor en Tacna: sismo de magnitud 4,0 remeció Calana hoy, según el IGP El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 149 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este viernes en la región Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0759, el movimiento telúrico ocurrió a las 12.52 p. m., con una profundidad de 149 kilómetros.

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