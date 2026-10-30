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Temblor en Tacna: sismo de magnitud 4,0 remeció Calana hoy, según el IGP

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 149 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido en Tacna, según IGP
Sismo sentido en Tacna, según IGP
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Un sismo de magnitud 4.0 se registró este viernes en la región Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0759, el movimiento telúrico ocurrió a las 12.52 p. m., con una profundidad de 149 kilómetros.

Ampliaremos en breve.

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