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Vida literaria, excesos festivos y redención: “Un poeta”

Un poeta es una película entretenida y es justa merecedora de todos los reconocimientos que viene obteniendo. Queda para el recuerdo la actuación de Ubeimar Ríos. En HBO.

"Un poeta". Fuente: cinefilosoficial.com.
"Un poeta". Fuente: cinefilosoficial.com.
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Varios amigos y escritores me habían recomendado ver la película colombiana Un poeta de Simón Mesa Soto.

Veamos: a esta película le fue muy bien en la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Lima. El público y la crítica estuvieron de su lado, y el boca a boca, que es a fin de cuentas el verdadero aval, fue creciendo hasta convertirse en un rumor sostenido. A nivel internacional, precisemos que en ese mismo 2025 recibió también el Gran Premio del Jurado, en la sección Un Certain Regard, del Festival Internacional de Cine de Cannes. Nada mal.

Un poeta nos presenta la historia de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos). Tiene más de 50 años y fue, en algún momento de su lejana juventud, un poeta con mucha proyección. Pero su presente está marcado por la frustración al no sentirse reconocido. Vive con su madre, le gusta beber, tiene una hija con la que no se lleva bien, no genera ingresos económicos (solo vive para la poesía o la vida poética, por decirlo de algún modo) y es, por sobre todas las cosas, un admirador de la buena poesía   de su compatriota José Asunción Silva, quien se suicidó a los 30 años.

Esta es, pues, la configuración moral de Óscar Restrepo. Pero, por lo expuesto, no pensemos que se trata de un personaje gris y oscuro. Óscar Restrepo es un personaje tremendamente divertido y eso es mérito del director Mesa Soto, quien forjó a su protagonista mediante el humor, alejándolo del lugar común que se suele tener de los artistas incomprendidos, signados por el aburrimiento. En Óscar Restrepo confluyen guiños literarios, como los merecidos homenajes al exceso bukowskiano, pero sin violencia.

Restrepo, en su carácter marginal, cree en el poder de la poesía. Esa es la razón por la que decide ser tutor de una adolescente llamada Yurlady, quien se interesa por la poesía. En paralelo a esa labor de formar a una nueva promesa, Óscar es presionado por su familia para que haga algo útil con su vida. A nuestro protagonista no le importa el futuro y se da ánimos mirando la imagen de José Asunción Silva estampada en la pared de su cuarto. Cree tanto en lo que Yurlady puede lograr como poeta que la lleva a un festival internacional de poesía (se deduce que ese festival se inspira en el Festival Internacional de Poesía de Medellín). Yurlady se emborracha en el marco de ese festival. Óscar la lleva a su casa. La familia de Yurlady acusa a Óscar de abusar de una menor.

Los organizadores del festival quieren evitar el escándalo (“los holandeses nos quitarán el financiamiento”), la familia de la joven quiere justicia (“mi hija, esa plata la necesitamos”) y el poeta solo busca que se sepa la verdad de lo que pasó. Un poeta es una película entretenida y es justa merecedora de todos los reconocimientos que viene obteniendo. Queda para el recuerdo la actuación de Ubeimar Ríos. Si aún no la ves, tenla en el radar. En HBO.

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