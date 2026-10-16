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Colombia volverá a venderle electricidad a Ecuador, según Daniel Noboa: "Los países hermanos se respaldan"

Ecuador enfrenta un déficit de más de 1.000 megavatios por día debido a la escasez de lluvias, lo que afecta la producción en sus principales centrales hidroeléctricas.

Ecuador enfrentó una crisis eléctrica en 2024, con un déficit de generación de más de 1.000 megavatios diarios. Foto: AFP.
Ecuador enfrentó una crisis eléctrica en 2024, con un déficit de generación de más de 1.000 megavatios diarios. Foto: AFP.
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"En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos", fue la frase que formó parte del mensaje de confirmación del presidente Daniel Noboa respecto a la reanudación de la venta de electricidad desde Colombia a Ecuador. Cabe indicar que los países habían suspendido la acción en septiembre de 2026, bajo el anterior gobierno de Gustavo Petro.

En la misma línea, el mandatario ecuatoriano agradeció a su homólogo colombiano por reiniciar el despacho de energía. Solo hace tres semanas el país tuvo que ordenar desconexiones eléctricas de hasta tres días por semana de medianas y grandes industrias para que utilicen sus propias plantas térmicas.

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Según AP, Quito afronta un déficit de generación energética que supera los 1.000 megavatios por día debido a la escasez de lluvias, mismas que causan una presencia baja en el caudal de los ríos que son parte clave en las principales centrales hidroeléctricas. Según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), las hidroeléctricas cubren de momento el 64,8% de la demanda eléctrica.

Hasta antes del inesperado anuncio, Colombia entregaba 132 megavatios (MW) de potencia a Ecuador, según la entidad. Esto equivale al 29% de los 450 MW de capacidad de interconexión.

Solo en 2024 Quito enfrentó una de sus mayores crisis energéticas en décadas. Aunque las autoridades de entonces argumentaron que el hecho se debía a una histórica sequía, expertos denunciaron una falta de mantenimiento en los equipos y ausencia de previsión.

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Suspensiones prolongadas

La situación de las ventas de electricidad desde Colombia a Ecuador es cambiante. Solo en enero del 2026, bajo el anterior gobierno de Gustavo Petro, se suspendió la exportación. Ya con Abelardo de la Espriella en el poder, las ventas se retomaron, pero en septiembre se emitieron ciertas restricciones o limitaciones debido al impacto del fenómeno de El Niño.

La acción del gobierno colombiano fue una medida interna para priorizar la demanda de la nación, durante el estiaje y ausencia de lluvias que también soporta el territorio ecuatoriano.

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