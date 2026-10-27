Mar de Copas, Amén, Río, LBD, Zen y Daniel F serán parte del festival ‘Rock Patrio Histórico II’: fecha, lugar y entradas para el concierto por fin de año El evento 'Rock Patrio Histórico II' reunirá a destacados exponentes del rock peruano el 19 de diciembre en Lima. Mar de Copas, Amén, Río y más brindarán una noche inolvidable.

La segunda edición del 'Rock Patrio Histórico' promete un recorrido musical que conectará a diversas generaciones, ampliando su impacto en ciudades como Huancayo y Arequipa. Fotos: difusión.

La segunda edición del 'Rock Patrio Histórico' promete un recorrido musical que conectará a diversas generaciones, ampliando su impacto en ciudades como Huancayo y Arequipa. Fotos: difusión.

El rock peruano volverá a reunir a algunas de sus agrupaciones y exponentes más representativos en una misma noche. Mar de Copas, Amén, Río, LBD, Zen y Daniel F encabezarán la segunda edición de 'Rock Patrio Histórico', que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima. El evento ofrecerá un recorrido musical por diferentes épocas y estilos del género, con un repertorio que buscará conectar a distintas generaciones de seguidores.

El espectáculo forma parte del crecimiento que ha registrado Rock Patrio desde sus primeras presentaciones en la capital. Con el paso del tiempo, la iniciativa ha logrado expandirse a ciudades como Huancayo y Arequipa, además de incorporar modificaciones en su formato, pasando de realizar una sola fecha por espectáculo a organizar presentaciones de dos jornadas.

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Las entradas para disfrutar de este emblemático espectáculo musical se podrán adquirir a través de Teleticket. Foto: difusión.

Rock Patrio Histórico II reunirá a seis exponentes del rock peruano

La cartelera de 'Rock Patrio Histórico II' combinará agrupaciones y solistas que han dejado huella en diferentes momentos de la escena musical peruana. Mar de Copas llegará con su característico sonido melódico, mientras que Amén aportará una propuesta que mezcla elementos del rock y el blues.

Por su parte, Río, una de las bandas más reconocidas de la década de 1980, compartirá escenario con LBD y Zen, agrupación vinculada al desarrollo del rock alternativo nacional. La programación también incluirá a Daniel F, fundador de Leusemia y uno de los principales referentes del movimiento de rock subterráneo en el Perú.

Con esta combinación de artistas, los organizadores esperan reunir tanto a los fanáticos que han acompañado a estas figuras durante décadas como a un público joven interesado en descubrir y disfrutar en vivo de canciones que forman parte de la historia del rock nacional. Las entradas se podrán adquirir a través de la plataforma Teleticket.

Rock Patrio busca expandirse a más ciudades del Perú

Los responsables del festival también tienen previsto continuar con su expansión durante el próximo año. Entre sus objetivos figura llevar el espectáculo a nuevas ciudades del país, con la finalidad de acercar la música de las bandas nacionales a un mayor número de seguidores.

"Rock Patrio ha ido evolucionando desde sus inicios en Lima. Con el tiempo, hemos llevado la propuesta a otras ciudades y cambiado el formato de nuestros shows. Buscamos que cada edición sea una oportunidad para que el público disfrute de las bandas que quiere escuchar, cante sus canciones y comparta esa experiencia con otros seguidores del rock peruano. Queremos continuar creciendo y llevar el festival a más lugares", explicó Pierre On The Rocks, productor general del festival.