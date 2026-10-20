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Judicialidad

Jóvenes voluntarios inician labores en órganos jurisdiccionales y administrativos

Un grupo de 20 jóvenes universitarios inicia el Programa de Voluntariado Judicial 2026-II de la Corte Superior de Justicia de Sullana, con una duración de tres meses.

La ceremonia de bienvenida fue presidida por el titular de la Corte. Foto: difusión.
La ceremonia de bienvenida fue presidida por el titular de la Corte. Foto: difusión.
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Un total de 20 jóvenes, provenientes de distintas universidades de la región, iniciaron su participación en el Programa de Voluntariado Judicial 2026-II de la Corte Superior de Justicia de Sullana, el cual tendrá una duración de tres meses.

La ceremonia de bienvenida estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien destacó que, durante su permanencia en los diferentes juzgados y dependencias, los voluntarios tendrán la oportunidad de conocer de cerca el desarrollo de los procesos judiciales y el trabajo que se realiza en las áreas administrativas.

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Por su parte, la jefa de Personal, Alessandra Ramírez Saavedra, informó que 6 de los jóvenes voluntarios brindarán apoyo en labores administrativas, mientras que los 14 restantes desarrollarán sus actividades en los diferentes órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Esta experiencia permitirá a los estudiantes fortalecer sus conocimientos y adquirir una visión práctica sobre el funcionamiento del sistema de justicia, contribuyendo además a su formación profesional.

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