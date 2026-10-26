Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Jorge Gavidia en vivo responde tras renuncia al Buen Gobierno ft. Lula es presidente de Brasil | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Corre a 60 km/h y parece un cruce entre perro y conejo: el roedor más veloz del mundo habita en Sudamérica

El curioso animal combina orejas largas, patas con garras y una apariencia similar a la de un conejo.

La mara patagónica es una especie única originaria de Argentina y la Patagonia. Foto: iStock
La mara patagónica es una especie única originaria de Argentina y la Patagonia. Foto: iStock
Por
google iconLa República en Google

La mara patagónica es uno de los animales más llamativos de Sudamérica. Con patas largas, orejas similares a las de un conejo y un cuerpo que recuerda a una mezcla de varios mamíferos, este roedor destaca por alcanzar los 60 km/h. Su velocidad le permite desplazarse por los paisajes abiertos y áridos donde vive, principalmente en Argentina y la Patagonia.

Su nombre científico es Dolichotis patagonum y, aunque su apariencia puede confundir a primera vista, pertenece al grupo de los roedores. Tiene un tamaño comparable al de un bulldog francés y combina unas extremidades traseras potentes con una gran habilidad para saltar. Además de su velocidad, su comportamiento social y sus particulares hábitos reproductivos la convierten en una especie singular, según un informe de BBC Wildlife.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Qué tan rápida es la mara patagónica?

El roedor puede correr a velocidades de hasta 60 km/h, equivalentes a 37 millas por hora. Esta capacidad la sitúa entre los animales más veloces de su grupo y le permite moverse con rapidez por terrenos abiertos, donde necesita estar atenta a lo que sucede a su alrededor.

La mara patagónica es herbívora y come pastos, hierbas, arbustos bajos y frutos. Foto: iStock

La mara patagónica es herbívora y come pastos, hierbas, arbustos bajos y frutos. Foto: iStock

Su cuerpo está adaptado para desplazarse con agilidad. Sus patas traseras, largas y fuertes, le proporcionan la potencia necesaria para correr, mientras que también puede saltar de manera similar a los conejos. Sus extremidades delanteras, por su parte, le sirven para excavar madrigueras.

Aunque suele llamar la atención por su aspecto, la mara no es un conejo ni un perro. Se trata de un roedor herbívoro que figura entre los de mayor altura, solo por detrás de especies como el capibara.

Su alimentación está compuesta principalmente por pastos y cactus, recursos que encuentra en las zonas secas donde habita. También practica la coprofagia, un comportamiento que consiste en ingerir sus propias heces para aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos.

¿En qué zonas vive el roedor más rápido?

La mara patagónica habita en Argentina y distintas zonas de la Patagonia. Prefiere los paisajes áridos y abiertos, como los pastizales, los matorrales y los terrenos arenosos. En estos ambientes, sus sentidos, su capacidad para comunicarse y su velocidad resultan importantes para desenvolverse.

La mara patagónica vive solo en Argentina, lo que la convierte en uno de los mamíferos endémicos más conocidos del país. Foto: iStock

La mara patagónica vive solo en Argentina, lo que la convierte en uno de los mamíferos endémicos más conocidos del país. Foto: iStock

Una estrategia reproductiva única

Esta especie mantiene relaciones monógamas y suele desplazarse en parejas. Los machos defienden a las hembras, mientras que la reproducción ocurre en madrigueras compartidas que pueden albergar hasta quince parejas y sus crías.

Las hembras entran en celo entre tres y cuatro veces al año, pero cada periodo dura apenas unos 30 minutos. La gestación se prolonga alrededor de 100 días y, en libertad, suelen tener una camada anual. En cautiverio, en cambio, pueden reproducirse tres o cuatro veces al año.

La mara patagónica puede vivir hasta diez años en estado salvaje y alcanzar aproximadamente los catorce años en cautiverio.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Claude, la IA de Anthropic, accedió sin autorización a datos electorales de Georgia, en Estados Unidos

Corre a 60 km/h y parece un cruce entre perro y conejo: el roedor más veloz del mundo habita en Sudamérica

Sofía Mulanovich: “Mi propósito era llegar lo más lejos que podía con el surf, porque era lo que amaba hacer”

Mundo

La inteligencia artificial cuestiona la autoría del cuadro más caro del mundo: No fue pintado por Leonardo da Vinci

El movimiento estudiantil derrota a Vučić en Serbia y abre una nueva etapa de política exterior con Europa y Rusia

Kast acepta que su Gobierno erró al rebajar condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Daniel Barragán sobre renuncia de Jorge Gavidia a Buen Gobierno: "Las puertas de Obras siempre están abiertas"

Víctimas del Sodalicio piden al papa León XIV una reunión: "No percibimos avances en la justicia"

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión