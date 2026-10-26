Corre a 60 km/h y parece un cruce entre perro y conejo: el roedor más veloz del mundo habita en Sudamérica El curioso animal combina orejas largas, patas con garras y una apariencia similar a la de un conejo.

La mara patagónica es una especie única originaria de Argentina y la Patagonia. Foto: iStock

La mara patagónica es una especie única originaria de Argentina y la Patagonia. Foto: iStock

La mara patagónica es uno de los animales más llamativos de Sudamérica. Con patas largas, orejas similares a las de un conejo y un cuerpo que recuerda a una mezcla de varios mamíferos, este roedor destaca por alcanzar los 60 km/h. Su velocidad le permite desplazarse por los paisajes abiertos y áridos donde vive, principalmente en Argentina y la Patagonia.

Su nombre científico es Dolichotis patagonum y, aunque su apariencia puede confundir a primera vista, pertenece al grupo de los roedores. Tiene un tamaño comparable al de un bulldog francés y combina unas extremidades traseras potentes con una gran habilidad para saltar. Además de su velocidad, su comportamiento social y sus particulares hábitos reproductivos la convierten en una especie singular, según un informe de BBC Wildlife.

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¿Qué tan rápida es la mara patagónica?

El roedor puede correr a velocidades de hasta 60 km/h, equivalentes a 37 millas por hora. Esta capacidad la sitúa entre los animales más veloces de su grupo y le permite moverse con rapidez por terrenos abiertos, donde necesita estar atenta a lo que sucede a su alrededor.

La mara patagónica es herbívora y come pastos, hierbas, arbustos bajos y frutos. Foto: iStock

Su cuerpo está adaptado para desplazarse con agilidad. Sus patas traseras, largas y fuertes, le proporcionan la potencia necesaria para correr, mientras que también puede saltar de manera similar a los conejos. Sus extremidades delanteras, por su parte, le sirven para excavar madrigueras.

Aunque suele llamar la atención por su aspecto, la mara no es un conejo ni un perro. Se trata de un roedor herbívoro que figura entre los de mayor altura, solo por detrás de especies como el capibara.

Su alimentación está compuesta principalmente por pastos y cactus, recursos que encuentra en las zonas secas donde habita. También practica la coprofagia, un comportamiento que consiste en ingerir sus propias heces para aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos.

¿En qué zonas vive el roedor más rápido?

La mara patagónica habita en Argentina y distintas zonas de la Patagonia. Prefiere los paisajes áridos y abiertos, como los pastizales, los matorrales y los terrenos arenosos. En estos ambientes, sus sentidos, su capacidad para comunicarse y su velocidad resultan importantes para desenvolverse.

La mara patagónica vive solo en Argentina, lo que la convierte en uno de los mamíferos endémicos más conocidos del país. Foto: iStock

Una estrategia reproductiva única

Esta especie mantiene relaciones monógamas y suele desplazarse en parejas. Los machos defienden a las hembras, mientras que la reproducción ocurre en madrigueras compartidas que pueden albergar hasta quince parejas y sus crías.

Las hembras entran en celo entre tres y cuatro veces al año, pero cada periodo dura apenas unos 30 minutos. La gestación se prolonga alrededor de 100 días y, en libertad, suelen tener una camada anual. En cautiverio, en cambio, pueden reproducirse tres o cuatro veces al año.

La mara patagónica puede vivir hasta diez años en estado salvaje y alcanzar aproximadamente los catorce años en cautiverio.