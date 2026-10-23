Un ave puede evaluar la información visual el doble de rápido que los mamíferos: toman decisiones en tan solo 235 milisegundos La estructura de su cerebro y su elevada temperatura corporal podrían explicar por qué estas aves procesan los estímulos y responden con tanta rapidez.

Los cuervos resolvieron una prueba de movimiento más rápido que unos primates. Foto: Santiago Urquijo

Los cuervos resolvieron una prueba de movimiento más rápido que unos primates. Foto: Santiago Urquijo

Los cuervos pueden procesar información visual y tomar decisiones en un tiempo sorprendentemente corto. Un estudio en el que dos ejemplares de la especie Corvus corone realizaron una prueba ya usada en primates mostró que estas aves resolvieron la tarea, sin perder precisión frente a los mamíferos.

Los cerebros de las aves tienen una organización muy diferente. Mientras el de los mamíferos cuenta con una corteza formada por capas de células, el tejido equivalente en los pájaros está organizado en grupos densos. Pese a estas diferencias, ambos parecen utilizar un mecanismo similar para analizar la información y decidir una respuesta.

Una prueba para medir la capacidad de decisión

Los investigadores Andreas Nieder, neurobiólogo de la Universidad de Tubinga, y Philipp Schmidbauer sometieron a dos cuervos criados a mano a una prueba conocida como tarea de movimiento de puntos aleatorios. Los animales observaban en una pantalla táctil una nube de puntos blancos sobre un fondo negro. Algunos se desplazaban juntos hacia una misma dirección, mientras otros se movían de manera aleatoria.

Los cuervos tienen una estructura cerebral muy diferente al de los mamíferos. Foto: Wikimedia

Los cuervos debían identificar hacia dónde se desplazaba el conjunto y señalar su respuesta picoteando uno de los objetivos ubicados junto a la pantalla. Como recompensa por acertar, recibían un gusano.

La dificultad cambiaba según la cantidad de puntos que avanzaban de forma coordinada. En el caso más sencillo, el 81% de los puntos se desplazaba en la misma dirección. En el más complicado, solo el 3% lo hacía, una proporción que apenas podía distinguirse del ruido visual. También hubo pruebas en las que ningún punto tenía una dirección correcta.

Aun así, las dos aves obtuvieron resultados superiores al azar incluso cuando solo el 3% de los puntos se movía de forma coherente, según indica el estudio publicado en Science.

Los cuervos respondieron en apenas 235 milisegundos

Mientras realizaban la prueba, los científicos registraron la actividad de 248 neuronas de una región del cerebro de las aves llamada NCL, considerada funcionalmente comparable a la corteza prefrontal de los primates, aunque su estructura es diferente.

El tiempo promedio entre la aparición de los puntos y el momento en que el cuervo comenzaba a mover la cabeza para picotear la respuesta fue de 235 milisegundos.

En versiones comparables de la misma prueba, los monos tardaron aproximadamente 410, 490 y 600 milisegundos, según tres estudios diferentes. Lo más importante es que la rapidez de los cuervos no implicó una pérdida de precisión.

"Esta sería una explicación sencilla: que son muy rápidos a costa de la precisión. Pero eso no es lo que está ocurriendo", señaló Nieder. Según el investigador, los cuervos fueron tan buenos como los monos o los humanos en esta misma tarea.

Además, las aves no fueron entrenadas para responder lo más rápido posible. "Nunca hemos obligado a los cuervos a ser lo más rápidos posible. Simplemente les dimos una decisión a su propio ritmo. Y aun en esta situación, fueron dos veces más rápidos que cualquier mono o humano que conozca", explicó Nieder.

Su cerebro acumula información antes de decidir

Los investigadores también encontraron señales de que los cuervos no estaban utilizando un atajo para resolver la prueba. Tenían que observar el movimiento de los puntos, procesar esa información y acumular evidencia antes de escoger una dirección.

De las 248 neuronas analizadas, 58 mostraron una actividad diferente dependiendo de la dirección que finalmente elegiría el ave. Estas células comenzaron a registrar esa decisión apenas unos 70 milisegundos después de que aparecieran los puntos y alrededor de 170 milisegundos antes de que el cuervo moviera la cabeza.

"Las neuronas estaban acumulando evidencia sensorial, lo que recuerda mucho a lo que harían las neuronas de los monos en la neocorteza", afirmó Nieder.

"Resulta que lo que encontramos en el cerebro del cuervo se ve básicamente igual. Y eso es interesante considerando que sus cerebros han evolucionado de manera muy distinta, como si la evolución hubiera encontrado el mismo mecanismo fisiológico dos veces, de forma independiente", añadió.

¿Por qué los cuervos son tan rápidos?

Los investigadores todavía no pueden señalar un único proceso responsable de esta velocidad. Una posibilidad es que prácticamente todos los procesos biológicos de las aves funcionen más rápido que en los mamíferos.

"Realmente no podemos señalar un proceso específico que sea totalmente más rápido. Probablemente sea una cascada de diferentes procesos que son más rápidos", explicó Nieder.

Una de las razones estaría relacionada con el tamaño. Como volar exige mantener el peso bajo, las aves tienen enormes cantidades de neuronas muy pequeñas dentro de cerebros compactos. Sus axones, las fibras que transmiten señales entre las células, también son más cortos.

"Las líneas largas requieren tiempo. Las líneas cortas aceleran todo", dijo Nieder.

La temperatura corporal también podría influir. Mientras la temperatura del cuerpo humano ronda los 36,6 °C, las aves pueden alcanzar entre 41 y 42 °C. Ese nivel más elevado acelera los procesos químicos del organismo. "Cada canal iónico se abriría y cerraría más rápido. Cada neurotransmisor se movería por el espacio sináptico más rápido", explicó el investigador.

Sin embargo, el estudio tiene una limitación importante: solo participaron dos cuervos. Además, todavía no está claro si esta velocidad es una característica general de las aves o si está relacionada con las capacidades particulares de los córvidos, conocidos por su elevada inteligencia. "Entre las aves, los córvidos tienen fama de ser extremadamente inteligentes, así que quizá haya algo especial en ellos", reconoció Nieder.