En 2025, España registró 172 hembras de un ave en peligro de extinción y 1.427 polluelos tras un proyecto que restauró 3.600 hectáreas de humedales

La cerceta pardilla es el pato más amenazado de Europa. Foto: Comunidad de Madrid

La cerceta pardilla es el pato más amenazado de Europa. Foto: Comunidad de Madrid

España registró en 2025 un importante aumento en la reproducción de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), un ave de humedales cuya población había caído hasta apenas 20 parejas en 2009. Ese año se contabilizaron 172 hembras reproductoras y 1.427 polluelos, en un resultado asociado a años de trabajos para recuperar los espacios naturales que necesita la especie.

El avance se produjo después de varias acciones de conservación, entre ellas la restauración de humedales, la cría en cautividad y la colaboración con propietarios y otros actores locales. El proyecto LIFE Cerceta Pardilla, que comenzó en 2021 y concluyó en 2026, restauró más de 3.600 hectáreas y permitió liberar 3.769 ejemplares criados en cautividad en España, Italia y Portugal.

La población reproductora creció con fuerza en un año

En 2024 se registraron 130 hembras con crías y 806 polluelos. Un año después, la cifra aumentó a 172 hembras reproductoras y 1.427 polluelos, lo que representa un incremento aproximado de 32% y 77%, respectivamente.

La cerceta pardilla es una de las siete especies en situación crítica en España. Foto: Life Cerceta Pardilla

El avance también se reflejó en distintos humedales. En la Laguna de las Moreras, en Murcia, la especie volvió a reproducirse en 2024 después de que no se registrara cría desde 2008. También se documentó reproducción en la reserva de aves Tancat de la Pipa, en Valencia. En Málaga, se detectaron 13 parejas en el paraje natural del río Guadalhorce, donde no se había registrado reproducción desde 2004.

El proyecto recuperó miles de hectáreas de humedales

La recuperación del hábitat fue uno de los pilares del programa LIFE Cerceta Pardilla, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea y la Dirección General del Agua de España. Las actuaciones incluyeron mejoras en la gestión del agua y trabajos para crear condiciones adecuadas para la reproducción.

El ave caracteriza por su pequeño tamaño, el entorno del ojo marcadamente oscuro, su plumaje moteado y una cresta o “coleta” que luce en la nuca, más visible en los machos. Foto: Life Cerceta Pardilla

En Alicante, el proyecto adquirió en 2024 la finca La Raja, de 90 hectáreas, dentro del Parque Natural de El Hondo. Junto con El Espigar, ambas propiedades suman 141 hectáreas. En Sevilla, las actuaciones en el Paraje Natural Brazo del Este abarcaron 24 hectáreas y, junto con dos antiguos meandros rehabilitados del Guadalquivir, permitieron recuperar 50 hectáreas.

En Murcia también se realizaron trabajos de revegetación y manejo de carrizales en la Laguna de las Moreras y Rambla para mejorar las condiciones de los humedales.

Las liberaciones ayudaron, pero dificultan medir el crecimiento natural

El proyecto liberó 3.769 cercetas pardillas criadas en cautividad, tres veces más que el objetivo inicial. Además, estableció 15 acuerdos de custodia del territorio con ganaderos, agricultores, organizaciones y administraciones para favorecer la protección de estos espacios.

Las reintroducciones dificultan determinar qué parte de la población procede de la reproducción de las aves que ya vivían en libertad. BirdLife International ha señalado que esta situación complica la interpretación de las tendencias poblacionales en la península ibérica.

La especie sigue enfrentando amenazas como la degradación de su hábitat, la escasez de agua, el cambio climático y la caza en algunas zonas. A nivel mundial está clasificada como casi amenazada, mientras que España la considera en peligro crítico.

El proyecto LIFE concluyó en 2026, por lo que mantener los humedales restaurados y continuar con el seguimiento serán claves para determinar si la recuperación puede sostenerse.