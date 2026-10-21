Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

CONGRESO EN VIVO | SENADO DEBATE PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS

Ciencia

En 2025, España registró 172 hembras de un ave en peligro de extinción y 1.427 polluelos tras un proyecto que restauró 3.600 hectáreas de humedales

El proyecto ha liberado casi 3.800 ejemplares criados en cautividad en España, Italia y Portugal, favoreciendo la especie.

La cerceta pardilla es el pato más amenazado de Europa. Foto: Comunidad de Madrid
La cerceta pardilla es el pato más amenazado de Europa. Foto: Comunidad de Madrid
Por
google iconLa República en Google

España registró en 2025 un importante aumento en la reproducción de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), un ave de humedales cuya población había caído hasta apenas 20 parejas en 2009. Ese año se contabilizaron 172 hembras reproductoras y 1.427 polluelos, en un resultado asociado a años de trabajos para recuperar los espacios naturales que necesita la especie.

El avance se produjo después de varias acciones de conservación, entre ellas la restauración de humedales, la cría en cautividad y la colaboración con propietarios y otros actores locales. El proyecto LIFE Cerceta Pardilla, que comenzó en 2021 y concluyó en 2026, restauró más de 3.600 hectáreas y permitió liberar 3.769 ejemplares criados en cautividad en España, Italia y Portugal.

Puedes ver

En 1986, la explosión del reactor de Chernóbil obligó a que los perros fueran abandonados por sus dueños; décadas después, estos formaron grupos genéticos distintos

lr.pe

La población reproductora creció con fuerza en un año

En 2024 se registraron 130 hembras con crías y 806 polluelos. Un año después, la cifra aumentó a 172 hembras reproductoras y 1.427 polluelos, lo que representa un incremento aproximado de 32% y 77%, respectivamente.

La cerceta pardilla es una de las siete especies en situación crítica en España. Foto: Life Cerceta Pardilla

La cerceta pardilla es una de las siete especies en situación crítica en España. Foto: Life Cerceta Pardilla

El avance también se reflejó en distintos humedales. En la Laguna de las Moreras, en Murcia, la especie volvió a reproducirse en 2024 después de que no se registrara cría desde 2008. También se documentó reproducción en la reserva de aves Tancat de la Pipa, en Valencia. En Málaga, se detectaron 13 parejas en el paraje natural del río Guadalhorce, donde no se había registrado reproducción desde 2004.

Puedes ver

Científicos reconstruyen el rostro del Homo sapiens más antiguo y resulta ser parecido al humano actual

lr.pe

El proyecto recuperó miles de hectáreas de humedales

La recuperación del hábitat fue uno de los pilares del programa LIFE Cerceta Pardilla, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea y la Dirección General del Agua de España. Las actuaciones incluyeron mejoras en la gestión del agua y trabajos para crear condiciones adecuadas para la reproducción.

El ave caracteriza por su pequeño tamaño, el entorno del ojo marcadamente oscuro, su plumaje moteado y una cresta o “coleta” que luce en la nuca, más visible en los machos. Foto: Life Cerceta Pardilla

El ave caracteriza por su pequeño tamaño, el entorno del ojo marcadamente oscuro, su plumaje moteado y una cresta o “coleta” que luce en la nuca, más visible en los machos. Foto: Life Cerceta Pardilla

En Alicante, el proyecto adquirió en 2024 la finca La Raja, de 90 hectáreas, dentro del Parque Natural de El Hondo. Junto con El Espigar, ambas propiedades suman 141 hectáreas. En Sevilla, las actuaciones en el Paraje Natural Brazo del Este abarcaron 24 hectáreas y, junto con dos antiguos meandros rehabilitados del Guadalquivir, permitieron recuperar 50 hectáreas.

En Murcia también se realizaron trabajos de revegetación y manejo de carrizales en la Laguna de las Moreras y Rambla para mejorar las condiciones de los humedales.

Puedes ver

Unas huellas dactilares en los soldados de arcilla del Ejército de Terracota muestran que mujeres y niños ayudaron a construirlo

lr.pe

Las liberaciones ayudaron, pero dificultan medir el crecimiento natural

El proyecto liberó 3.769 cercetas pardillas criadas en cautividad, tres veces más que el objetivo inicial. Además, estableció 15 acuerdos de custodia del territorio con ganaderos, agricultores, organizaciones y administraciones para favorecer la protección de estos espacios.

Las reintroducciones dificultan determinar qué parte de la población procede de la reproducción de las aves que ya vivían en libertad. BirdLife International ha señalado que esta situación complica la interpretación de las tendencias poblacionales en la península ibérica.

La especie sigue enfrentando amenazas como la degradación de su hábitat, la escasez de agua, el cambio climático y la caza en algunas zonas. A nivel mundial está clasificada como casi amenazada, mientras que España la considera en peligro crítico.

El proyecto LIFE concluyó en 2026, por lo que mantener los humedales restaurados y continuar con el seguimiento serán claves para determinar si la recuperación puede sostenerse.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV en Perú: desde la próxima semana se podrá reservar entradas gratis para misa en Las Palmas

Atención máxima inmigrantes | Nueva York anuncia que se mantendrá como ciudad santuario, pero ICE aún tiene estas facultades: ¿Cuáles son?

Pleno del Senado EN VIVO: Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno resaltan desnaturalización de lo aprobado en Diputados

Ciencia

Científicos graban el sonido submarino de un misterioso gigante de 10 metros de largo del cual se sabe poco

Científicos reconstruyen el rostro del Homo sapiens más antiguo y resulta ser parecido al humano actual

Rusia construye un enorme sistema de radar cerca de Polonia que le permitirá ver hasta 3.000 kilómetros dentro de Europa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pleno del Senado EN VIVO: Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno resaltan desnaturalización de lo aprobado en Diputados

Gobierno rectifica y comprará equipo contra incendios forestales para 10 helicópteros de la FAP

Schaefer critica a Luque por no viajar a Piura y ella responde "No necesito helicópteros del Gobierno que me lleven"